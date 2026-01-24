هاني رمزي:مشتاق للعودة إلى المسرح..ومهنة التمثيل لا تعترف بالكبير

أعرب الفنان هاني رمزي عن سعادته الكبيرة بتكريمه في مهرجان المسرح الذي يُعد من أبرز المهرجانات المخصصة للمسرح المصري.

خلال حديثه مع الإعلامية بوسي شلبي في برنامج "ليالي تن" على قناة "TEN"، أشار إلى أنه يشعر بالفخر لهذا التكريم، خاصة وأنه يأتي في الدورة التي تحمل اسم الفنانة إلهام شاهين، التي وصفها بـ"الفنانة الكبيرة والعظيمة" والتي كان لها تاريخ مسرحي مشرف.

العودة للمسرح مع إلهام شاهين

وأضاف هاني رمزي أنه يشتاق بشدة للعودة إلى خشبة المسرح، موضحًا أن المجهود المبذول في تحضير العمل المسرحي سيكون مضاعفًا للوصول إلى نص جيد.

وأكد أنه حصل على وعد من الفنانة إلهام شاهين للمشاركة في هذا العمل المسرحي، آملاً أن يكون تعاونهم بداية لعودة قوية للمسرح المصري، خاصة إذا اجتمع فيه كبار النجوم.

التمثيل: مهنة لا تعترف بالكبير

وفيما يتعلق بمهنة التمثيل، قال هاني رمزي إن مهنة التمثيل لا تعترف بالكبير، مؤكداً أن النجاح لا يأتي إلا بالتعلم والتطور المستمر.

وأوضح أن مهما وصل الفنان إلى أعلى مراتب الشهرة، لابد له من الاستمرار في التعلم والتطوير من نفسه للحفاظ على مكانته.