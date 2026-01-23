3000 جنيه زيادة بسعر طن الحديد .. الشعبة تكشف السبب

كشف أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء، مفاجأة بشأن أسعار الحديد خلال الفترة الحالية، وقال إن طن الحديد خلال الأسبوع الماضي ارتفع 3 آلاف جنيه.

وأضاف عضو شعبة مواد البناء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، أن السبب في ارتفاع أسعار الحديد 3 آلاف جنيه، يرجع لأن الأسعار خلال شهر أكتوبر الماضي كانت تتراوح في المصنع من 34 ألف لـ 38 ألف و200 جنيه.

ولفت إلى أن أحد الشركات الكبرى خفضت الطن 4000 جنيه، وعلى الفور معظم الشركات قامت بتخفيض السعر، وأصبح السعر حتى من شهر نوفمبر، وحتى بداية الأسبوع الماضي يتراوح بين 31.500 و34200 جنيه.

وأوضح أن السبب في خفض الأسعار بعد شهر 10 كان بسبب حالة الركود التي كانت تؤثر على حالة سوق الحديد، وأن هناك مخزون كبير من الحديد كان في المصانع.

وأشار إلى أن الحديد سلعة غير قابلة للتخزين لفترة طويلة، وأن وجود الحديد في المخازن، يعتبر تعطيل لرأس المال، ولذلك كان التخفيض في نهاية عام 2025.

وقال إن السعر الحالي يعتبر منخفض عن السعر الذي كان قبل شهر أكتوبر من العام الماضي، وأن فارق السعر يصل لـ 1000 جنيه انخفاضًا أي أعلى طن حديد بـ 37 ألف.