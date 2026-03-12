محافظ الإسكندرية: نعمل على تعزيز مناخ الاستثمار ودعم الشراكة

شهد المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، ندوة جمعية رجال أعمال الإسكندرية التي عُقدت برئاسة محمد هنو رئيس مجلس إدارة الجمعية، وبمشاركة أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية، وذلك بحضور اللواء أركان حرب ياسر الخطيب قائد المنطقة الشمالية العسكرية والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية السابق، إلى جانب عدد من رؤساء وعمداء الجامعات المصرية، وممثلي الجهات الدبلوماسية والهيئات الدولية والمحلية، فضلًا عن عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة وقطاع الأعمال ودعم جهود التنمية الاقتصادية والاستثمارية بالمحافظة.

وخلال الندوة، أكد محافظ الإسكندرية أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بمحافظة الإسكندرية، وهو ما يتجلى في حجم المشروعات التنموية الكبرى التي تشهدها المحافظة خلال الفترة الحالية، والتي تمثل فرصًا حقيقية لدعم الاقتصاد المحلي وتعزيز مناخ الاستثمار.

وأشار المحافظ إلى وجود عدد من المشروعات القومية الجاري تنفيذها حاليًا، من بينها مشروع مترو الإسكندرية، ومشروع القطار السريع، وتطوير منظومة ترام الإسكندرية، إلى جانب تنفيذ عدد من المحاور والطرق الجديدة التي تسهم في تحسين حركة النقل وتعزيز التنمية بالمحافظة.

وأوضح المهندس أيمن عطية أن المحافظة تعمل على دعم مجتمع الأعمال وتوفير مناخ استثماري جاذب، بما يسهم في تحقيق أقصى استفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، ويعزز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لدفع عجلة التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما شهدت الندوة توقيع بروتوكول تعاون بين جمعية رجال أعمال الإسكندرية ونادي اليخت المصري، في خطوة تستهدف تعزيز مجالات التعاون المشترك، بما يسهم في دعم الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بالمحافظة.

وأكد الحضور أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين مؤسسات الدولة وقطاع الأعمال والمجتمع المدني، بما يدعم جهود التنمية ويعزز مكانة الإسكندرية كواحدة من أهم المراكز الاقتصادية والاستثمارية في مصر.