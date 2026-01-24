هاني رمزي: أبحث عن نص جيد يليق بعودتي للمسرح مع إلهام شاهين

أعرب الفنان هاني رمزي عن سعادته البالغة بتكريمه في مهرجان المسرح الدولي الذي يُقام تحت اسم الفنانة الكبيرة إلهام شاهين، مشيرًا إلى أن التكريم يمثل له شرفًا كبيرًا،قائلا: شرف إني أتكرم في المهرجان الدولي للمسرح الشبابي اللي باسم إلهام شاهين… فنانة عظيمة وتاريخها المسرحي كبير ..وأتمنى الجايزة دي تكون حافز لاستمراري في المسرح

في لقاء مع الإعلامية بوسي شلبي على قناة "ten"، قال هاني رمزي: "أتمنى أن تكون هذه الجائزة حافزًا لي للاستمرار في المسرح، وأنا مشتاق جدًا للعودة إلى خشبة المسرح. لكن الجهد سيكون مضاعفًا للبحث عن نص جيد يليق بالجمهور".

وأضاف رمزي أنه حصل على وعد من إلهام شاهين بالمشاركة في عمل مسرحي مشترك، معبرًا عن أمله في أن يشهد المسرح المصري عودة قوية بفضل تكاتف النجوم الكبار معًا.

كما أكد الفنان هاني رمزي أن مهنة التمثيل لا تعترف بالكبير أو الصغير، فحتى لو وصل الفنان إلى مكانة عالية، عليه أن يستمر في التعلم والتطوير من نفسه.