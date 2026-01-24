طبطب على الناس.. تعليق ناري من عمرو أديب على إلغاء إعفاء هواتف القادمين من الخارج

علق الإعلامي عمرو أديب، على قرار إلغاء الإعفاء الاستثنائي لهواتف القادمين من الخارج، مشيرا إلى أن هذا القرار يحتاج لمراجعة من أجل المصريين بالخارج.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، عبر برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن :"ايه العيب اللي هيحصل لو رجعت في قرار إلغاء الإعفاء الاستثنائي لهواتف القادمين من الخارج، والاقتصاد سياسية ويكون فيه سياسية رهيبة في التعامل مع الناس".

وتابع الإعلامي عمرو أديب :"الفلوس اللي كونت عايزها روح خدها من حته تانية، ومافيش نظرة شاملة، ومش كده وبشوش شوية طبطب على الناس وبراحه".

وانتهى الإعلامي عمرو أديب، أن :"الدعوى من المصريين بالخارج لعدم ارسال تحويل الأموال لمصر دي ليه، ومحدش يتكلم كده ودي بلدنا بردوا، ووطني، وانت متغرب برا علشان كده، ولو حد مش شايفك ممكن نقوله ونكلمه".