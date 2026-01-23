قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البنك المركزي يوضح تفاصيل قبول أذون خزانة بـ116,4 مليار جنيه
دوري أبطال أفريقيا| بيراميدز يختتم تدريباته في المغرب استعدادا لمواجهة نهضة بركان
خسائر كبيرة.. سيول وفيضانات غير مسبوقة تضرب تونس
إنتر ميلان يقسو على بيزا بسداسية ويعزز صدارته للدوري الإيطالي
سعر عيار 14 اليوم 24-1-2026
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 24 يناير 2026 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
قصة فيديو يهز الرأي العام | ابن يعتدي على والده داخل منزله.. صراع على الميراث يشعل مأساة أسرية
صورة للتاريخ.. شاهد إطلالة أحمد سعد في حفلته بالسعودية
وفر وقتك .. خطوات حجز موعد مسبق بالشهر العقاري في 2026
ترامب: كندا تعارض بناء القبة الذهبية الدفاعية فوق جرينلاند رغم أنها ستحميها
هامبورج يتعادل سلبيا مع سانت باولي في الدوري الألماني
دعاء النوم في شعبان.. لو كنت مكروبا ومديونا ومحزونا ردد 3 كلمات وأبشر
أخبار البلد

الهلال الأحمر يواصل فعالياته الإنسانية والتوعوية في معرض الكتاب

الهلال الأحمر
الهلال الأحمر
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

واصل الهلال الأحمر المصري مشاركته الفاعلة، في ثاني أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة التوعوية والثقافية والتفاعلية التي تعكس رسالته الإنسانية ودوره المجتمعي في دعم الصحة الجسدية والنفسية ونشر ثقافة السلامة، إضافة إلى الخدمات المقدمة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وتيسير حركتهم داخل أجنحة المعرض من خلال الكراسي المتحركة.

قدم جناح الهلال الأحمر المصري المتواجد في صالة (3) مدخل (2)، جلسة تعريفية حول رسالة الهلال الأحمر وخدماته ودوره في خدمة المجتمع، إلى جانب جلسة حوارية بعنوان «صحتك النفسية مش رفاهية… دي مسؤولية» تناولت أهمية الاعتناء بالصحة النفسية باعتبارها جزءًا أساسيًا من جودة الحياة.


كما شهد الجناح عرض تفاعلي مباشر للإسعافات الأولية النفسية، إلى جانب عرض عملي بعنوان «أنقذ حياة» للتعريف بأساسيات الإسعافات الأولية بأسلوب مبسط للجمهور.


وضمن فعاليات اليوم، أُقيمت جلسة حوارية بعنوان «رحلتك تبدأ باهتمامك بنفسك» بمشاركة الدكتور أوسم وصفي، استشاري الطب النفسي، والتي ناقشت سبل تعزيز الوعي بالصحة النفسية ودعم التوازن النفسي للفرد.


كما شهد الجناح حضورًا لافتًا من الأطفال، حيث قدّم الهلال الأحمر المصري أنشطة تفاعلية موجهة للطفل ترتكز على التعلّم الآمن واللعب الهادف وتنمية المهارات الحياتية، من بينها برنامج «المنقذ الصغير» لتعليم مبادئ السلامة والإسعافات الأولية، إلى جانب أنشطة الدعم النفسي الاجتماعي التي تتيح للأطفال التعبير عن مشاعرهم داخل مساحة آمنة.


كما شملت الأنشطة الموجهة للطفل برامج توعوية لحمايته وتعزيز الوعي بالمساحات والحدود الآمنة وطلب المساعدة، بالإضافة إلى تطبيق أنشطة مبادرة «روح وجسد» للمراهقين والشباب، والتي تهدف إلى دعم التوازن النفسي والجسدي، وتعزيز وعي الطفل بذاته ومشاعره وقدراته، وبناء سلوكيات إيجابية تدعم التكيف والثقة بالنفس واتخاذ قرارات صحية.


وفي سياق متصل، تضمنت أنشطة الدعم النفسي الاجتماعي للأطفال، فعاليات فنية وحركية وتعبيرية وتمارين تهدئة، تسهم في تخفيف القلق والتوتر، وتحسين الحالة المزاجية، وتعزيز الشعور بالأمان والانتماء، وذلك في إطار أنشطة وقائية وداعمة تراعي خصوصية الأطفال ومشاعرهم، دون أي تدخلات علاجية دوائية أو تشخيصية.


وفي إطار دورها الفعال، واصلت فرق الاستجابة أثناء الطوارئ انتشارها داخل أروقة المعرض وبجميع قاعات العرض؛ للتأمين الطبي لزوار المعرض وتقديم خدمات الإسعافات الأولية، والتعامل مع الحالات الطارئة.


إضافة إلى، استمرار انتشار فرق طبية متخصصة تابعة للهلال الأحمر المصري؛ لتشجيع الزوار على التبرع التطوعي بالدم مع إجراء الكشف الطبي وقياس الهيموجلوبين قبل التبرع، وفحص الوحدات للكشف عن الفيروسات المنقولة بالدم وتحديد الفصيلة، مع إمكانية الحصول على النتائج عند الطلب، وفصل الدم إلى مكوناته للاستفادة من وحدة واحدة في إنقاذ حياة ثلاثة مرضى.

ويمكن لزوار المعرض الاستفسار عن خدمات الهلال الأحمر المصري أو طلب الدعم، والحصول على خدمات الإسعافات الأولية من خلال التوجه إلى جناح الهلال، أو عبر الفرق المنتشرة في أرجاء المعرض، أو الاتصال بالخط الساخن رقم (15322).

الهلال الأحمر الهلال الأحمر المصري معرض القاهرة الدولي معرض القاهرة الدولي للكتاب الأنشطة التوعوية والثقافية رسالته الإنسانية الصحة الجسدية

