قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هاني رمزي: أبحث عن نص جيد يليق بعودتي للمسرح مع إلهام شاهين
تأخر الصفقات القوية.. تعليق ناري من شوبير على غضب جماهير الأهلي
هاني رمزي:مشتاق للعودة إلى المسرح..ومهنة التمثيل لا تعترف بالكبير
رغم المحادثات في أبوظبي.. انفجارات قوية تضرب عدة مدن بـ أوكرانيا
أحمد حسن يرد على ميدو: يجب عليك الاعتذار للجيل الذهبي
الجميع زعلان.. حمادة صدقي يرد على تصريحات ميدو المثيرة للجدل
فيتش تعدل النظرة المستقبلية لـ تركيا من مستقرة إلى إيجابية
طبطب على الناس.. تعليق ناري من عمرو أديب على إلغاء إعفاء هواتف القادمين من الخارج
إبراهيم فايق يكشف كواليس انتقال عودة الفاخوري إلى بيراميدز
شركات الطيران الأمريكية تلغي أكثر من 2500 رحلة اليوم.. ما السبب؟
قرار من النيابة بشأن سقوط أجنبي من الطابق الثالث في بولاق الدكرور
موعد أول يوم من شهر رمضان 2026 وعدد ساعات الصيام.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد حسن يرد على ميدو: يجب عليك الاعتذار للجيل الذهبي

أحمد حسن
أحمد حسن
رباب الهواري

انتقد أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق التصريحات الأخيرة لـ أحمد حسام ميدو، لاعب الفراعنة والزمالك السابق، وطالبه بالاعتذار للجيل الذهبي والكابتن حسن شحاتة.

وقال أحمد حسن في تصريحات عبر برنامجه "الكابتن"، المذاع على قناة "DMC":" يجب على ميدو الاعتذار لنجوم الجيل الذهبي الذين أكل معهم عيش وملح".

وتابع: "كسبنا أفريقيا بتعبنا ومجهودنا مش بالزئبق الأحمر والسحر، وما قاله ميدو غير صحيح وكان يجب ألا يتحدث بتلك الطريقة".

وأكمل: "ميدو شخص جدلي ويحب الجدل ولكن مش في دي ومش على حساب زمايلك، ومش على حساب المجهود الذي قمنا به، حققنا البطولات بالعرق والمجهود ومش بالسحر".

وأضاف: "لو بنكسب بالسحر.. ليه موصلناس كأس العالم مع إننا كنا نستحق ذلك؟".

وأضاف: "ما قاله في البيان الصادر منه أن الجماهير فهمت كلامه غلط.. غير صحيح، قدمنا بطولات قوية والعالم أجمع كله أشاد بنا في 2008، مباراة الكاميرون وكوت ديفوار، تصديات الحضري.. هل كانت حظ؟.. هدف عمرو زكي في كوت ديفوار كان حظ.. كل ده بالحظ والسحر؟".

وذكر: "ميدو كان يرتدي رقم 15 بسبب تواجد حسام حسن الذي يرتدي رقم 9، وهي أولوية بكل تأكيد، وفي غياب حسام كان ميدو يرتدي الرقم 9".

واستكمل: "ميدو قال إنه في 2010 كان أهم لاعب في الزمالك وكان شايل النادي.. أنت يا ميدو في 2010 لعبت 11 مباراة من أصل 15 سجلت هدف وحيد".

واختتم أحمد حسن حديثه قائلا: "أنا أحب ميدو ولكن تقلل من مجهود 6 سنوات لجيل ذهبي الجميع ارتبط به لازم نرد وواجب عليك الاعتذار للجميع وللاعبين، واعتذار خاص للكابتن حسن شحاتة".

أحمد حسن ميدو منتخب مصر اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

جنون الذهب.. عيار 21 يقفز 600 جنيه ويسجل مستويات غير مسبوقة لأول مرة

بعد قرار التبكير.. هل يتم صرف مرتبات شهر فبراير قبل رمضان 2026؟

بعد قرار التبكير.. هل يتم صرف مرتبات شهر فبراير قبل رمضان 2026؟

صورة أرشيفية

باقة النت تنتهي في أيام| خبير سيبراني يكشف لـ صدي البلد السبب الرئيسي

تحذير جوي.. ظاهرة تستمر 7 ساعات غدًا وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

تحذير جوي.. ظاهرة تستمر 7 ساعات غدًا وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

أسعار الذهب

توقعات صادمة للذهب في 2026 بعد موجة الارتفاعات .. ماذا يحدث؟

وفاة خطيب مسجد

حسن الخاتمة.. وفاة إمام مسجد خلال إلقاء خطبة الجمعة في أبو قرقاص بالمنيا

طقس

استعدوا .. الأرصاد تحذر من موجة برد شديدة تضرب البلاد الأسبوع المقبل

الأرصاد

ذروة الشتاء .. تحذير عاجل من الأرصاد

ترشيحاتنا

بشرى

بشرى: الفن دبلوماسية ناعمة وسط سياسات عالمية مثل المسرح الهزلي

جانب من اللقاء

دولة التلاوة عن محمد حسن: صوتك بيدخل القلب وخارج من القلب..مش لاقيين خطأ

جانب من اللقاء

لجنة تحكيم التلاوة لمحمود السيد: خامة صوتك رائعة..وفخورين بيك وعليك أمل عظيم

بالصور

في لحظات الغضب و الإحباط.. أخطر جملة تقولها الأم لابنها تدمر ثقته بنفسه

أخطر جملة تقولها الأم لابنها
أخطر جملة تقولها الأم لابنها
أخطر جملة تقولها الأم لابنها

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 24 يناير 2026 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

برج الحمل حظك اليوم السبت 24 يناير 2026… لا تقلل من قدراتك

برج الحمل حظك اليوم السبت
برج الحمل حظك اليوم السبت
برج الحمل حظك اليوم السبت

برج الثور حظك اليوم السبت 24 يناير 2026.. لا تتسرع في اتخاذ القرارات

برج الثور حظك اليوم السبت 23 يناير 2026..قرارات أكثر وضوحًا وحكمة
برج الثور حظك اليوم السبت 23 يناير 2026..قرارات أكثر وضوحًا وحكمة
برج الثور حظك اليوم السبت 23 يناير 2026..قرارات أكثر وضوحًا وحكمة

فيديو

أمطار

أمطار في رمضان 2026 .. الأرصاد تعلن مفاجأة للمصريين

الحديد

3000 جنيه زيادة بسعر طن الحديد .. الشعبة تكشف السبب

الأرصاد

ذروة الشتاء .. تحذير عاجل من الأرصاد

المستشار محمد الحمصاني

متحدث الوزراء يكشف ملامح خطة تطوير قصور الثقافة .. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد