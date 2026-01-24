قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تأخر الصفقات القوية.. تعليق ناري من شوبير على غضب جماهير الأهلي
هاني رمزي:مشتاق للعودة إلى المسرح..ومهنة التمثيل لا تعترف بالكبير
رغم المحادثات في أبوظبي.. انفجارات قوية تضرب عدة مدن بـ أوكرانيا
أحمد حسن يرد على ميدو: يجب عليك الاعتذار للجيل الذهبي
الجميع زعلان.. حمادة صدقي يرد على تصريحات ميدو المثيرة للجدل
فيتش تعدل النظرة المستقبلية لـ تركيا من مستقرة إلى إيجابية
طبطب على الناس.. تعليق ناري من عمرو أديب على إلغاء إعفاء هواتف القادمين من الخارج
إبراهيم فايق يكشف كواليس انتقال عودة الفاخوري إلى بيراميدز
شركات الطيران الأمريكية تلغي أكثر من 2500 رحلة اليوم.. ما السبب؟
قرار من النيابة بشأن سقوط أجنبي من الطابق الثالث في بولاق الدكرور
موعد أول يوم من شهر رمضان 2026 وعدد ساعات الصيام.. تفاصيل
في لحظات الغضب و الإحباط.. أخطر جملة تقولها الأم لابنها تدمر ثقته بنفسه
بشرى: الفن دبلوماسية ناعمة وسط سياسات عالمية مثل المسرح الهزلي

بشرى
بشرى

قالت الفنانة بشرى أن الفن المصري يمثل حضوراً مهماً في الفعاليات الكبرى، مؤكدة على أهمية لقاء المبدعين المصريين بزملائهم من سوريا ولبنان والسعودية والعالم.

وأضافت بشرى خلال برنامج سبوت لايت تقديم الإعلامية شيرين سليمان على قناة صدى البلد: "الفن هو الدبلوماسية الناعمة والأمل وسط سياسات عالمية أصبحت تشبه المسرح الهزلي، لذا فنحن نركز على المسرح الحقيقي، الذي نبتسم له ونستمتع به".

وعن المرشحين للجوائز، أعربت بشرى عن أمنيتها بفوز ماجد الكدواني ودنيا سمير غانم، كما أشادت بآية سماحة وهنا الزاهد وعندما سُئلت عن اختيارها لـ "كينج أوف جوي"، قالت: "عمرو دياب وعادل إمام بلا شك، ومن الأجيال الجديدة طه دسوقي".

 إطلالتها على السجادة البنفسجية

كما كشفت بشرى عن إطلالتها على السجادة البنفسجية، مؤكدة أنها اختارت اللون الأصفر من تصميم المصممة السورية منال عجاج، لأنه لون البهجة ويليق بأجواء الحدث، بعد أن ارتدت الأسود في العام الماضي.
 

طه دسوقي عمرو دياب عادل إمام هنا الزاهد

في لحظات الغضب و الإحباط.. أخطر جملة تقولها الأم لابنها تدمر ثقته بنفسه

أخطر جملة تقولها الأم لابنها

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 24 يناير 2026 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم السبت

برج الحمل حظك اليوم السبت 24 يناير 2026… لا تقلل من قدراتك

برج الحمل حظك اليوم السبت

برج الثور حظك اليوم السبت 24 يناير 2026.. لا تتسرع في اتخاذ القرارات

برج الثور حظك اليوم السبت 23 يناير 2026..قرارات أكثر وضوحًا وحكمة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

