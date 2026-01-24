بشرى: الفن دبلوماسية ناعمة وسط سياسات عالمية مثل المسرح الهزلي

قالت الفنانة بشرى أن الفن المصري يمثل حضوراً مهماً في الفعاليات الكبرى، مؤكدة على أهمية لقاء المبدعين المصريين بزملائهم من سوريا ولبنان والسعودية والعالم.

وأضافت بشرى خلال برنامج سبوت لايت تقديم الإعلامية شيرين سليمان على قناة صدى البلد: "الفن هو الدبلوماسية الناعمة والأمل وسط سياسات عالمية أصبحت تشبه المسرح الهزلي، لذا فنحن نركز على المسرح الحقيقي، الذي نبتسم له ونستمتع به".

وعن المرشحين للجوائز، أعربت بشرى عن أمنيتها بفوز ماجد الكدواني ودنيا سمير غانم، كما أشادت بآية سماحة وهنا الزاهد وعندما سُئلت عن اختيارها لـ "كينج أوف جوي"، قالت: "عمرو دياب وعادل إمام بلا شك، ومن الأجيال الجديدة طه دسوقي".

إطلالتها على السجادة البنفسجية

كما كشفت بشرى عن إطلالتها على السجادة البنفسجية، مؤكدة أنها اختارت اللون الأصفر من تصميم المصممة السورية منال عجاج، لأنه لون البهجة ويليق بأجواء الحدث، بعد أن ارتدت الأسود في العام الماضي.

