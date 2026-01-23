قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الأرز والسكر والزيت في السلع التموينية لشهر فبراير 2026
حكم صلاة الجمعة في مكان يفرض رسوما للدخول فيه.. الإفتاء تجيب
وزير الكهرباء يبحث مع مجموعة صاني SANY الصينية التعاون فى تصنيع توربينات الرياح
بريطانيا تنشر طائرات مقاتلة من طراز تايفون في قطر
الرئيس السيسي يضع خارطة طريق «الجمهورية الجديدة» بتكليفات اقتصادية ورسائل حاسمة لتحصين الوعي ضد التطرف
جناح الأزهر بمعرض الكتاب يعرض مخطوطا نادرا يؤكد ريادة المسلمين في علم الفلك
أوكرانيا: ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الروسية إلى 14 قتيلا وعشرات المصابين
القصة الكاملة لـ مصرع أم ونجلها بسبب الإسكوتر الكهربائي في الإسماعيلية
توفير مواصلات وطعام وشراب.. الأوقاف تستعد لإحياء شهر رمضان في مسجد مصر
وزير الري: الحفاظ على الأشجار بجانبي الترع وحظر قطعها
لغير الموظفين .. ازاي تعمل اشتراك مترو | الخطوات والأوراق المطلوبة
مرأة ومنوعات

البشرة الجافة.. كل ما تود معرفته عنها وعلاجها

البشرة الجافة
البشرة الجافة
هاجر هانئ

تتسبب البشرة الجافة في أن يكون لبشرتك قوام خشن لأنها لا تحتوي على رطوبة كافية. البشرة الجافة شائعة جدا. 

المصطلح الطبي للبشرة الجافة هو جفاف الجلد. 

يمكنك علاج البشرة الجافة في المنزل باستخدام المرطبات. تحدث إلى طبيب الأمراض الجلدية إذا كان لديك بشرة جافة لا تختفي أو تستمر في العودة.

ما هي البشرة الجافة؟

البشرة الجافة هي البشرة التي لا تحتوي على رطوبة كافية للحفاظ على شعورها بالنعومة. 

المصطلح الطبي للبشرة الجافة هو جفاف الجلد (ينطق "ze-ROW-derm-ah"). جفاف الجلد (ينطق "ze-ROW-sis") هو بشرة جافة للغاية. تبدو البشرة الجافة وكأنها بقع خشنة من بشرتك يمكن أن تتقشر أو تبدو متقشرة. 

إذا كانت بشرتك جافة، فقد تكون أو لا تكون حكة،  قد يتشقق الجلد الشديد الجاف وينزف.
 

علاج البشرة الجافة

يركز علاج البشرة الجافة على إعادة ترطيب أو إعادة الرطوبة إلى بشرتك. يمكن أن يشمل علاج البشرة الجافة ما يلي:

استخدام المرطبات: المرطبات هي الشكل الرئيسي لعلاج معظم أنواع البشرة الجافة. إنها تنعم وتنعم البشرة الجافة للمساعدة في منع التشقق والعمل على إعادة إنشاء حاجز بشرتك الطبيعي. تأتي منتجات الترطيب في المراهم والكريمات والمستحضرات والزيوت وتشمل مكونات مثل المطريات، التي تهدئ بشرتك وترطبها، وحمض الهيالورونيك، الذي يزيد من الرطوبة في بشرتك.

وتناول الأدوية: بالنسبة للبشرة الجافة للغاية التي تشعر بالحكة أو المعرضة للتشقق، قد يصف مقدم الرعاية الصحية الخاص بك الستيرويد الموضعي، الذي يعمل على تقليل التورم (الالتهاب) في بشرتك الذي يسبب الطفح الجلدي والحكة. في الحالات الشديدة، قد يكون الدواء عن طريق الفم أو عن طريق الحقن مناسبا.

المصدر: clevelandclinic

البشرة الجافة ما هي البشرة الجافة علاج البشرة الجافة

