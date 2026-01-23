قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

علاج الامساك.. مكونات ووصفات موجودة في منزلك

الإمساك
الإمساك
هاجر هانئ

الإمساك من المشاكل الصحية الشائعة لدى الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، لكن هناك بعض العلاجات المنزلية البسيطة التي تساعدك في علاج الإمساك.
 

علاجات الإمساك الطبيعية لإفراغ أمعائك

الاقتراحات التالية هي علاجات طبيعية للمساعدة في تشجيع حركة الأمعاء من أجل تخفيف الإمساك. قد تجد أن الجمع بين واحد أو أكثر من هذه يعمل بشكل جيد، مثل زيادة تناول السوائل واستهلاك عدد أقل من الأطعمة الغنية بالدهون، ولكن تأكد من زيارة طبيبك العام أو ممارس الرعاية الصحية إذا كان لديك أي أسئلة.

1. عصير ليمون

طريقة التطهير لتشجيع حركات الأمعاء هي محاولة تناول كوب من الماء الممزوج بعصير نصف ليمونة قبل النوم.

تستفيد أيضا من فيتامين ج الأساسي في الليمون لجهاز المناعة لديك.

2. زيت الزيتون

قد يشجع تناول ملعقة صغيرة من زيت الزيتون في الصباح على معدة فارغة البراز على التدفق عبر الأمعاء. يعمل الزيت كمواد تشحيم في الجهاز الهضمي، مما يعني أنه من الأسهل على المواد الصلبة أن تنزلق. كما أنه يخفف البراز، مما يسهل إفراغ أمعائك تماما.

3. عصير الخوخ المجفف

أحد العلاجات الأكثر تقليدية للإمساك. يفتقر عصير الخوخ إلى ألياف الفاكهة المجففة، ولكن كلاهما يحتوي على نسبة عالية من السوربيتول. يمر السوربيتول عبر الأمعاء غير المهضومة ويسحب الماء إلى الأمعاء، مما يضخم البراز ويحفز حركة الأمعاء.

4. المشمش المطهي

طريقة لذيذة للمساعدة في تخفيف الإمساك. قم بإزالة الحجر واقطع قطعة من المشمش إلى النصف. ضع في قدر مع 2-3 ملاعق كبيرة من السكر البني، وأضف ملعقتين كبيرتين من الماء واتحول إلى حرارة منخفضة ومتوسطة. يخن حتى تبدأ في التليين ثم أزل الحرارة واتركها مع غطاء لتبرد.

هذه لذيذة لتناول الإفطار وتذهب بشكل رائع مع الزبادي والجرانولا.

5. السوائل

هناك مليون سبب واحد يجعل من الرائع شرب الماء - ولهذا السبب يجب علينا جميعا الوصول إلى زجاجة مياه مفيدة الآن! استهدف 2.5 لتر / 12 كأسا يوميا لضمان تحديث نظامك والمساعدة في تحطيم أي طعام في الأمعاء.

الماء هو علاج لطيف وفعال لتخفيف الإمساك يمكنك تجربته في أي وقت.

6. مشروبات ساخنة

سيستمتع الكثير منا بكوب من الشاي أو القهوة كمرطب، ولكن لديهم تأثير مدر للبول. تزيد مدرات البول من إنتاج البول، مما يعني أنه يتعين علينا زيارة المرحاض أكثر من المعتاد. ضع ذلك في الاعتبار عند شرب القهوة للمساعدة في تشجيع حركة الأمعاء. يعمل الشاي والقهوة بطريقة مماثلة للماء الساخن حيث أن الحرارة تساعد على تحطيم المواد الصلبة. خيار جيد بشكل خاص لتخفيف الإمساك هو شاي وهو ملين منبه يساعد على تقلص الجهاز الهضمي.

7. الزنجبيل

علاج طبيعي شائع في العديد من المطابخ. يساعد الزنجبيل في الإمساك لأنه يقلل من الضغط على الأمعاء السفلية. يمكن أن يساعد أيضا في تقليل الأعراض الأخرى التي غالبا ما تصاحب الإمساك، مثل التشنج والانتفاخ والغثيان.
 

المصدر: bladderandbowel

الإمساك علاجات الإمساك مشروبات ساخنة الزنجبيل الجهاز الهضمي

