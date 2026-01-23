قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء الجمعة الأولى من شعبان.. احرص عليه بعد صلاة العصر وحتى غروب الشمس
أسعار الفراخ تفاجئ الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم الجمعة بالأسواق
ترامب يسحب دعوة كندا للانضمام إلى مجلس السلام عقب تلاسن مع رئيس وزرائها
حكم بريطاني يلزم الإمارات بدفع تعويض لضحـية اتجار بالبشر
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الجمعة 23 يناير 2026
قنوات مجانية تنقل مباراة الأهلى ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا
نصائح هامة للقيادة في الطقس السيئ
"الزراعة" تتفقد البرامج البحثية وحقول التقاوي بالبحيرة لمتابعة حالة المحاصيل الشتوية
شهر شعبان ترفع فيه الأعمال .. عطية لاشين ينصح بهذا الأمر قبل البدء في برنامج الطاعة
سيارة خاصة وتعليم جامعي.. شروط عودة الفاخوري تحدد وجهته بين الأهلي وبيراميدز
هند عاكف لـ صدى البلد: سأتخذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات
مرأة ومنوعات

إجازة نصف السنة.. أكلات صحية ولذيذة يحبها الأطفال

اكلات
اكلات
ريهام قدري

إذا كنتي تودين إعداد أكلات سهلة، نقدم لك أكلات خفيفة ولذيذة مناسبة لإجازة نصف السنة، ويحبها الأطفال.

أكلات سهلة التحضير:
١. ساندويتشات مبتكرة
سندويتش الدجاج أو التونة مع الجبن: قطع صغيرة مناسبة للأطفال، يمكن تزيينها بخضار ملونة.
سندويتش الزبدة والعسل أو الفول السوداني والمربى: سهل وسريع، يحبّه معظم الأطفال.
٢. وجبات خفيفة دافئة
مكرونة بالجبن أو بشاميل خفيف: طبق محبب للأطفال، يمكن إضافة خضار مطبوخة مهروسة للنكهة والفائدة.
بيتزا صغيرة على الخبز أو العجينة الجاهزة: يمكن للأطفال المشاركة في وضع المكونات.
٣. أكلات ممتعة ولذيذة
كرات البطاطس المحشية بالجبن: يمكن قليها أو خبزها بالفرن لتكون صحية أكثر.
ناجتس الدجاج: مع صوص خفيف، دائماً محبوب.
٤. وجبات فطور/عشاء خفيفة
فطائر الجبن أو السبانخ: سهلة التحضير ومغذية.
بيض عيون أو عجة صغيرة مع خضار مقطعة: ممتعة بصرياً ومفيدة.
٥. حلويات خفيفة
موس الشوكولاتة أو الفواكه: يمكن استخدام فواكه موسمية للنكهة الطبيعية.
ميني كيك أو كب كيك: يحبها الأطفال ويمكن تزيينها بألوان مرحة.

