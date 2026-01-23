إجازة نصف السنة.. أكلات صحية ولذيذة يحبها الأطفال

إذا كنتي تودين إعداد أكلات سهلة، نقدم لك أكلات خفيفة ولذيذة مناسبة لإجازة نصف السنة، ويحبها الأطفال.

أكلات سهلة التحضير:

١. ساندويتشات مبتكرة

سندويتش الدجاج أو التونة مع الجبن: قطع صغيرة مناسبة للأطفال، يمكن تزيينها بخضار ملونة.

سندويتش الزبدة والعسل أو الفول السوداني والمربى: سهل وسريع، يحبّه معظم الأطفال.

٢. وجبات خفيفة دافئة

مكرونة بالجبن أو بشاميل خفيف: طبق محبب للأطفال، يمكن إضافة خضار مطبوخة مهروسة للنكهة والفائدة.

بيتزا صغيرة على الخبز أو العجينة الجاهزة: يمكن للأطفال المشاركة في وضع المكونات.

٣. أكلات ممتعة ولذيذة

كرات البطاطس المحشية بالجبن: يمكن قليها أو خبزها بالفرن لتكون صحية أكثر.

ناجتس الدجاج: مع صوص خفيف، دائماً محبوب.

٤. وجبات فطور/عشاء خفيفة

فطائر الجبن أو السبانخ: سهلة التحضير ومغذية.

بيض عيون أو عجة صغيرة مع خضار مقطعة: ممتعة بصرياً ومفيدة.

٥. حلويات خفيفة

موس الشوكولاتة أو الفواكه: يمكن استخدام فواكه موسمية للنكهة الطبيعية.

ميني كيك أو كب كيك: يحبها الأطفال ويمكن تزيينها بألوان مرحة.