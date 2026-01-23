قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قناة مفتوحه لاذاعة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز
الطقس اليوم.. استمرار نشاط الرياح وأتربة عالقة في الجو مصحوبة بأمطار
طهران ترد على دعوة زلينسكي لضرب إيران: العالم لم يعد يحتمل المهرجين
أبرز مباريات اليوم الجمعة 23-1-2026 والقنوات الناقلة
دبروا احتياجتكم.. قطع المياه لمدة 10 ساعات عن عدد من مناطق بالجيزة اليوم
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 23-1-2026
ما أفضل الليالي التي يستحب إحياؤها بالعبادة وفعل الخيرات؟.. الإفتاء توضح
إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين بأسيوط
تشكيل الأهلي المتوقع أمام يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا
الاستئناف غدا.. رمضان صبحي يعود لقفص الاتهام
سعر الدولار اليوم 23-1-2026
متى يكون النزول لسجود التلاوة في الصلاة؟.. الإفتاء توضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

وصفات طبيعية من المطبخ لإزالة البثور السوداء

البثور السوداء
البثور السوداء
ريهام قدري

البثور السوداء أو الرؤوس السوداء من أكثر مشاكل البشرة شيوعًا، خاصة في منطقة الأنف والجبهة والذقن، وتنتج عن تراكم الزيوت والخلايا الميتة داخل المسام. كثير من الناس يلجأون لمستحضرات باهظة الثمن، بينما يمكن حل هذه المشكلة بطرق طبيعية وآمنة باستخدام مكونات بسيطة موجودة في المطبخ. الوصفات الطبيعية لا تنظف البشرة فحسب، بل تساعد أيضًا على تقليل الدهون وتهدئة الالتهابات، مما يمنح البشرة مظهرًا ناعمًا وصحيًا دون آثار جانبية.

اليكم وصفات تخلصك من البثور 

بياض البيض
فوائد: يشد المسام ويزيل الأوساخ والدهون الزائدة.
طريقة الاستخدام:
اخذي بياض بيضة واحدة واخفقيه قليلًا.
طبقيه على الوجه مع التركيز على منطقة الأنف والجبهة (أكثر الأماكن عرضة للبثور السوداء).
ضعي فوقه ورقة مناديل لتثبيته واتركيه 10–15 دقيقة.
اغسلي الوجه بماء فاتر.


 العسل + القرفة
فوائد: العسل مضاد للبكتيريا والقرفة تساعد على تنظيف المسام.
طريقة الاستخدام:
اخلطي ملعقة صغيرة عسل + رشة قرفة.
ضعي الخليط على مناطق البثور السوداء لمدة 10 دقائق.
اغسلي الوجه بالماء الفاتر.
 

 عصير الليمون + السكر
فوائد: الليمون يقشر البشرة طبيعيًا والسكر يقشر الخلايا الميتة.
طريقة الاستخدام:
اخلطي نصف ملعقة صغيرة عصير ليمون + نصف ملعقة صغيرة سكر.
دلكي به المنطقة المصابة بلطف لمدة 1–2 دقيقة.
اغسلي الوجه جيدًا بماء فاتر.


 

الشوفان + اللبن
فوائد: الشوفان يمتص الزيوت ويهدئ البشرة، اللبن يقشر بلطف.
طريقة الاستخدام:
اخلطي ملعقة كبيرة شوفان مطحون + ملعقة صغيرة لبن.
ضعيه على البشرة لمدة 10–15 دقيقة.
افركيه بحركة دائرية ثم اغسلي الوجه بالماء الفاتر.

البثور السوداء البثور بثور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل

هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل

سعر الذهب

صعود صاروخي في سعر الذهب بشكل مفاجئ.. وعيار 21 يتجه نحو 7000 جنيه

الدواجن

أسعار الفراخ تفاجئ الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم الجمعة بالأسواق

المغرب والسنغال

بعد تتويج السنغال .. بيان عاجل من ملك المغرب بشأن أحداث نهائي الأمم الأفريقية

شوبير

بيراميدز يقترب من حسم صفقة الأهلي

الزمالك

لازم يدخل العمليات | صدمة في الزمالك تخص نجم الفريق

فتحي سند

فتحي سند يسخر من مصالحة الأهلي والمصري بالصفقات

محمد صلاح

بمشاركة منتخب مصر.. قطر تستعد لحدث كروي عالمي في 2026

ترشيحاتنا

الأوقاف تفتتح 39 مسجدًا اليوم الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

الأوقاف تفتتح 39 مسجدا اليوم الجمعة ضمن خطة إعمار بيوت الله

جامعة الأزهر تبدأ تشغيل الوحدات الطبية المتنقلة من خلال وحدة الدعم المستمر بمركز التميز الدولي والتطوير المؤسسي

جامعة الأزهر تبدأ تشغيل الوحدات الطبية المتنقلة

مفتي الجمهورية يتفقد جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

مفتي الجمهورية يتفقد جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

بالصور

بلاش تشتريها.. أكثر أنواع الخبز ضررا بالصحة

أنواع الخبز
أنواع الخبز
أنواع الخبز

فيديو

رحمة أحمد

حجاب أم توبة؟.. سبب اعتزال رحمة أحمد الفن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد