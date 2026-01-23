وصفات طبيعية من المطبخ لإزالة البثور السوداء

البثور السوداء أو الرؤوس السوداء من أكثر مشاكل البشرة شيوعًا، خاصة في منطقة الأنف والجبهة والذقن، وتنتج عن تراكم الزيوت والخلايا الميتة داخل المسام. كثير من الناس يلجأون لمستحضرات باهظة الثمن، بينما يمكن حل هذه المشكلة بطرق طبيعية وآمنة باستخدام مكونات بسيطة موجودة في المطبخ. الوصفات الطبيعية لا تنظف البشرة فحسب، بل تساعد أيضًا على تقليل الدهون وتهدئة الالتهابات، مما يمنح البشرة مظهرًا ناعمًا وصحيًا دون آثار جانبية.

اليكم وصفات تخلصك من البثور

بياض البيض

فوائد: يشد المسام ويزيل الأوساخ والدهون الزائدة.

طريقة الاستخدام:

اخذي بياض بيضة واحدة واخفقيه قليلًا.

طبقيه على الوجه مع التركيز على منطقة الأنف والجبهة (أكثر الأماكن عرضة للبثور السوداء).

ضعي فوقه ورقة مناديل لتثبيته واتركيه 10–15 دقيقة.

اغسلي الوجه بماء فاتر.



العسل + القرفة

فوائد: العسل مضاد للبكتيريا والقرفة تساعد على تنظيف المسام.

طريقة الاستخدام:

اخلطي ملعقة صغيرة عسل + رشة قرفة.

ضعي الخليط على مناطق البثور السوداء لمدة 10 دقائق.

اغسلي الوجه بالماء الفاتر.



عصير الليمون + السكر

فوائد: الليمون يقشر البشرة طبيعيًا والسكر يقشر الخلايا الميتة.

طريقة الاستخدام:

اخلطي نصف ملعقة صغيرة عصير ليمون + نصف ملعقة صغيرة سكر.

دلكي به المنطقة المصابة بلطف لمدة 1–2 دقيقة.

اغسلي الوجه جيدًا بماء فاتر.





الشوفان + اللبن

فوائد: الشوفان يمتص الزيوت ويهدئ البشرة، اللبن يقشر بلطف.

طريقة الاستخدام:

اخلطي ملعقة كبيرة شوفان مطحون + ملعقة صغيرة لبن.

ضعيه على البشرة لمدة 10–15 دقيقة.

افركيه بحركة دائرية ثم اغسلي الوجه بالماء الفاتر.