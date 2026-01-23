تحذير ..تناول هذه المشروبات والأطعمة يضر الكبد.. الأخيرة ستصدمك

الكبد هو واحد من أصعب الأعضاء العاملة في الجسم. إنه يساعد في الهضم، ويخزن العناصر الغذائية، ويرشح السموم، ويدعم جهاز المناعة لديك. لكن ما تأكله يمكن أن يؤثر على مدى نجاحه.

يمكن لبعض الأطعمة أن تثقل الكبد وتزيد من خطر الإصابة بأمراض الكبد - في حين أن البعض الآخر يمكن أن يساعد في علاجه. سنراجع الأطعمة التي قد تكون ضارة بالكبد.





الأطعمة التي تضر صحة الكبد

يمكن لبعض الأطعمة أن تجهد الكبد - خاصة إذا كانت تؤدي إلى تراكم الدهون في الكبد. يمكن أن يزيد هذا من خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني، الذي يسمى الآن مرض الكبد الدهني المرتبط بالخلل الأيضي (MAFLD) والمعروف سابقا باسم NAFLD، لمرض الكبد الدهني غير الكحولي. في بعض الأشخاص، يمكن أن يتطور إلى التهاب وتندب.

-الأطعمة فائقة المعالجة

تم الحفاظ على الأطعمة فائقة المعالجة أو تغييرها أو صقلها بما يتجاوز شكلها الطبيعي. لتحديد الأطعمة فائقة المعالجة، تحقق من قائمة المكونات. إذا كان هناك الكثير من الأسماء الكيميائية التي يصعب نطقها، فهي تتم معالجتها بشكل كبير.

هذا يعني أن الكبد يجب أن يعالج هذه المواد المضافة والمواد الحافظة فوق السكر والملح والدهون الموجودة في الطعام. يرتبط تناول الكثير من الأطعمة فائقة المعالجة بتراكم الدهون في الكبد.

تشمل الأطعمة فائقة المعالجة الشائعة ما يلي:

الكعك المعبأ والبسكويت والحلويات

رقائق البطاطس وغيرها من الوجبات الخفيفة

الأطعمة الجاهزة للأكل والميكروويف والأطعمة الفورية



-الأطعمة المحلاة

قد تكون هناك طريقة أخرى لدعم صحة الكبد هي الحد من الأطعمة التي تحتوي على سكر مضاف. عندما يضطر الجسم إلى العمل بجد لمعالجة هذه السكريات الإضافية، فإنه يضع ضغطا على الكبد. يمكن أن يؤدي أيضا إلى زيادة الوزن، وهو عامل خطر لمرض الكبد الدهني.

من المفيد معرفة كيفية تحديد السكريات المضافة على ملصق التغذية. توصي الإرشادات الغذائية للأمريكيين بأن أقل من 10٪ من السعرات الحرارية اليومية تأتي من السكريات المضافة - ولكن العديد من الأطعمة المعبأة والمجهزة تحتوي على أكثر من ذلك في حصة واحدة فقط.

تتضمن أسماء السكريات المضافة التي قد تراها في قائمة المكونات ما يلي:

شراب الذرة

شراب الذرة عالي الفركتوز

سكر العنب أو الفركتوز أو السكروز أو الجلوكوز أو اللاكتوز أو المالتوز

السكر البني أو السكر الخام

رحيق الفاكهة

العسل أو شراب القيقب أو دبس السكر

عصير القصب أو شراب الشعير

-مشروبات سكرية

المشروبات التي تحتوي على سكر مضاف سيئة للكبد لنفس سبب الأطعمة المحلاة. لكن المشروبات المحلاة تأتي مع خطر إضافي: لن تشعر بالشبع بهذه السرعة. لذلك، من السهل شرب الكثير من السكر أكثر مما يحتاجه جسمك.

أظهرت الدراسات أنه كلما زادت المشروبات المحلاة بالسكر التي تشربها، زاد خطر الإصابة ب MAFLD. تشمل المشروبات الشعبية التي غالبا ما تحتوي على الكثير من السكر المضاف ما يلي:

الصودا العادية (ليست حمية أو خالية من السكر)

مشروبات رياضية

القهوة المحلاة أو مشروبات الشاي

مشروبات الطاقة

مشروبات الفواكه

ماء محلى

-المحليات الاصطناعية

إذا كانت الأطعمة والمشروبات المحلاة سكرية جدا، فهل النظام الغذائي أو المواد الخالية من السكر هي الحل؟ لسوء الحظ، ربما لا تكون الإجابة كذلك.

المحليات الاصطناعية لا توفر سعرات حرارية إضافية. لكن الدراسات حول مخاطرهم MAFLD كان لها نتائج مختلطة حتى الآن. يظهر البعض أن بدائل السكر هذه قد تؤثر سلبا على البكتيريا الصحية التي تعيش في أمعائك، مما قد يؤدي إلى تراكم الدهون في الكبد.

في عام 2023، أوصت منظمة الصحة العالمية بعدم استخدام المحليات الاصطناعية كوسيلة لفقدان الوزن. لاحظت منظمة الصحة العالمية أيضا أنه قد تكون هناك آثار ضارة عند استخدامها بمرور الوقت. حتى يعرف المزيد، من الأفضل الحد من تناولك.

تشمل المحليات الاصطناعية الشائعة ما يلي:

الأسبارتام

أسيسولفام البوتاسيوم (Ace-K)

سكرالوز

نيوتام

أدفانتام

سكرين

-الحبوب المكررة

تتم معالجة الحبوب المكررة لتغيير قوامها أو مظهرها أو مذاقها. الأطعمة المصنوعة من الحبوب المكررة لها أيضا عمر افتراضي أطول. ولكن تتم إزالة الألياف والفيتامينات والمعادن الهامة أثناء عملية التكرير.

عندما تأكل الحبوب المكررة، مقابل الحبوب الكاملة، ترتفع نسبة السكر في الدم بشكل أسرع. قد تأكل أيضا أكثر لأنك لا تشعر بالشبع. يمكن أن تزيد هذه العوامل من خطر حدوث رواسب الدهون والالتهاب في الكبد.

تشمل الأطعمة الشائعة المصنوعة من الحبوب المكررة ما يلي:

خبز أبيض

الكعك والكعك والمعجنات

فريك الذرة

أرز أبيض

تورتيلا الدقيق

الأطعمة المصنوعة من الدقيق الأبيض أو متعدد الأغراض





-اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة

اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة غنية بالدهون المشبعة. من المعروف أن تناول الكثير من هذه الأطعمة يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وخطر الدهون في الكبد. ترتبط أيضا ببعض أشكال السرطان، وخاصة سرطان القولون والمستقيم.

تشمل الأطعمة في هذه الفئات:

لحم البقر ولحم الضأن ولحم الخنزير

لحم الأعضاء

الهوت دوج والنقانق

لحم الخنزير المقدد

لحوم الغداء

-الأطعمة المقلية

الأطعمة المقلية غنية بالدهون المشبعة والمتحولة. لا يغير الأطعمة المقلية القوام والطعم فحسب - بل يغير المحتوى الغذائي للطعام.

يرتبط تناول الأطعمة المقلية أيضا بزيادة خطر تراكم الدهون في الكبد. الأشخاص الذين يتناولون المزيد من الأطعمة المقلية هم أكثر عرضة للتشخيص ب MAFLD.

إذا كنت تحب الملمس المقرمش للأطعمة المقلية ولكنك تريد أن تضع في اعتبارك صحة الكبد، فحاول إجراء هذه التغييرات:

استخدم المقلاة الهوائية.

اخبز في درجات حرارة عالية.

قلي الأطعمة في الدهون غير المشبعة مثل زيت الزيتون.

-الأطعمة المالحة

قد لا تبدو الأطعمة المالحة مصدر قلق للكبد، ولكن الأبحاث تظهر أيضا وجود صلة بين ارتفاع تناول الملح وأمراض الكبد. الأشخاص الذين يضيفون بانتظام ملحا إضافيا إلى طعامهم أكثر عرضة للإصابة بتراكم الدهون في الكبد. ترتبط الأطعمة المالحة أيضا بحالات مثل تليف الكبد وسرطان الكبد.

يمكن أن يؤدي خفض كمية الملح إلى تعزيز صحة قلبك أيضا. حاول الوصول إلى بدائل الملح الأخرى - مثل الثوم أو قشر الليمون. وتعلم قراءة ملصقات التغذية بعناية لتقليل كمية الصوديوم التي تستهلكها من الأطعمة المعبأة.

المصدر: goodrx