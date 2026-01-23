لنشر ٢.. الارتكاريا.. حساسية جلدية مفاجئة تصيب الملايين وطرق علاجها

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بمشاركة منتخب مصر.. قطر تستعد لحدث كروي عالمي في 2026
الاتصالات : عدد مصانع الهواتف المحمولة في مصر 15 .. يعمل بها 10 آلاف مواطن
أقل سعر الدولار اليوم 23-1-2026
دعاء الجمعة الأولى في شعبان.. للرزق وقضاء الحاجات وسداد الديون
رؤية مصر للعالم من دافوس.. رسائل الرئيس السيسي لرواد الاقتصاد العالمي
تعددت الأسباب والإعدام واحد.. المشنقة تنتظر توربيني البحيرة والمعتدي على صغيرة وقاتل زوجته
لتوجيه ضربة أمريكية لإيران.. واشنطن ترسل حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط
ترامب: لدينا أسطول ضخم يتجه نحو إيران
نائبة تطالب بتعديل تشريعي لتشديد العقوبات على زواج القاصرات
بلجيكا.. طعن ستة أشخاص خلال مظاهرة للأكراد
ترامب: إنهاء الحرب في أوكرانيا يواجه نفس العقبات منذ عام
بيراميدز يقترب من حسم صفقة الأهلي
الارتكاريا.. حساسية جلدية مفاجئة تصيب الملايين وطرق علاجها

الارتكاريا، تعد من أكثر الأمراض الجلدية شيوعًا، حيث تظهر في صورة بقع حمراء مرتفعة عن سطح الجلد، مصحوبة بحكة شديدة وقد تختفي خلال ساعات لتعود مرة أخرى في أماكن مختلفة من الجسم.


ويؤكد أطباء الجلدية أن الارتكاريا ليست مرضًا معديًا، لكنها غالبًا ما تكون رد فعل تحسسي نتيجة تناول بعض الأطعمة مثل البيض والمكسرات، أو استخدام أدوية معينة، إلى جانب التوتر النفسي، التغيرات الجوية، أو الالتهابات الفيروسية.


وأوضح المتخصصون، أن الارتكاريا تنقسم إلى نوعين؛ حادة تستمر أقل من 6 أسابيع، ومزمنة قد تمتد لأشهر أو سنوات، وفي هذه الحالة تحتاج إلى متابعة طبية دقيقة لمعرفة السبب.


أما عن العلاج، فيعتمد بالأساس على:
تجنب المسبب الرئيسي للحساسية
استخدام مضادات الهيستامين
اللجوء للكورتيزون لفترات قصيرة في الحالات الشديدة فقط
الاهتمام بترطيب الجلد وتجنب الماء الساخن
وشدد الأطباء على ضرورة التوجه للطوارئ فورًا في حال صاحَب الارتكاريا تورم بالشفاه أو اللسان أو صعوبة في التنفس، لأنها قد تشير إلى حساسية شديدة تهدد الحياة.
 

السيطرة على التوتر النفسي عامل مهم في تقليل نوبات الارتكاريا، خاصة لدى الحالات المزمنة

