لنشر ٢.. الارتكاريا.. حساسية جلدية مفاجئة تصيب الملايين وطرق علاجها

الارتكاريا، تعد من أكثر الأمراض الجلدية شيوعًا، حيث تظهر في صورة بقع حمراء مرتفعة عن سطح الجلد، مصحوبة بحكة شديدة وقد تختفي خلال ساعات لتعود مرة أخرى في أماكن مختلفة من الجسم.



ويؤكد أطباء الجلدية أن الارتكاريا ليست مرضًا معديًا، لكنها غالبًا ما تكون رد فعل تحسسي نتيجة تناول بعض الأطعمة مثل البيض والمكسرات، أو استخدام أدوية معينة، إلى جانب التوتر النفسي، التغيرات الجوية، أو الالتهابات الفيروسية.



وأوضح المتخصصون، أن الارتكاريا تنقسم إلى نوعين؛ حادة تستمر أقل من 6 أسابيع، ومزمنة قد تمتد لأشهر أو سنوات، وفي هذه الحالة تحتاج إلى متابعة طبية دقيقة لمعرفة السبب.



أما عن العلاج، فيعتمد بالأساس على:

تجنب المسبب الرئيسي للحساسية

استخدام مضادات الهيستامين

اللجوء للكورتيزون لفترات قصيرة في الحالات الشديدة فقط

الاهتمام بترطيب الجلد وتجنب الماء الساخن

وشدد الأطباء على ضرورة التوجه للطوارئ فورًا في حال صاحَب الارتكاريا تورم بالشفاه أو اللسان أو صعوبة في التنفس، لأنها قد تشير إلى حساسية شديدة تهدد الحياة.



السيطرة على التوتر النفسي عامل مهم في تقليل نوبات الارتكاريا، خاصة لدى الحالات المزمنة