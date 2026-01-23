شاب أردني ينطق أمام الكعبة بعد سنوات من الصمت

تحوّلت رحلة عمرة عادية إلى قصة لفتت أنظار الآلاف، بعدما ظهر الشاب الأردني بدر بدران وهو ينطق لأول مرة منذ سنوات طويلة أمام الكعبة المشرفة.

المشهد الذي وثّقته مقاطع فيديو انتشر بسرعة على منصات التواصل، وأثار موجة من التفاعل بين الدعاء والتساؤل والتأثر.



وعاش بدر بدران، البالغ من العمر 26 عامًا، معظم حياته دون قدرة على الكلام، بعدما فقد النطق في طفولته إثر صدمة نفسية.

ويُعرف بدر بين جماهير الكرة الأردنية كأحد مشجعي نادي الفيصلي، قبل أن يتحول اسمه خلال أيام قليلة إلى حديث الشارع العربي.



حرص بدر على توثيق تفاصيل رحلته منذ وصوله إلى المدينة المنورة، ثم مكة المكرمة، حيث ظهر في صور ومقاطع فيديو وهو يؤدي الطواف مرتديًا ملابس الإحرام. إلا أن اللحظة الأكثر تأثيرًا كانت أثناء الطواف، عندما نطق بعبارة «لا إله إلا الله»، في مشهد وصفه كثيرون بأنه استثنائي.



وعبرت والدة بدر عن فرحتها عبر حسابها على موقع فيسبوك، قايلة :" الحمد لله حمدًا كثيرًا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه…

بعد ٢٥ سنة من الصبر، أكرمنا الله بأن نسمع ابني بدر ينطق لا إله إلا الله أمام الكعبة.

فرحة عظيمة ونعمة لا توصف، وكل الفضل لله وحده.

اللهم لك الحمد كما ينبغي، فثبت لسانه وقلبه.

عُرف بذالك الخلوق المحترم في تواجده في المساجد و حب الخير و في الإبتسامة التي لا تفارق وجهه مع الجميع.