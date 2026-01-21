إهانة وزواج وخلافات عائلية.. دعاء أم علي على نجلها أمام الكعبة يشعل جدلًا واسعًا

أثارت واقعة دعاء سيدة على نجلها أمام الكعبة جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع مصور للحادثة.

وتباينت الروايات بين الأم والابن، حيث أكدت الأم أن الخلافات تعود لإهانتها وسوء معاملة زوجة نجلها، بينما نفى الابن اتهامات التقصير أو العقوق، معتبرًا ما حدث خلافات عائلية تفاقمت بشكل مفاجئ.

وتناول برنامج تلفزيوني الأزمة بعرض رواية الطرفين، في محاولة لكشف ملابسات الواقعة.

وبين اتهامات متبادلة ومشاعر مشحونة، أعادت القصة فتح النقاش حول حدود الخلافات الأسرية وتأثيرها حين تتحول إلى صراعات علنية تثير الرأي العام.

