أحمد حسن: ساديو ماني يستحق جائزة خاصة لإنقاذ صورة الكرة الأفريقية

أشاد أحمد حسن، أسطورة منتخب مصر، بالموقف الإنساني الذي قام به النجم السنغالي ساديو ماني خلال نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية بين منتخبي المغرب والسنغال، معتبرًا إياه نموذجًا يُحتذى به في المسؤولية والسلوك الرياضي داخل القارة الأفريقية.

وقال أحمد حسن في تصريحات له، إنه لو كان مسؤولًا وصاحب قرار داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لعمل على استحداث جائزة خاصة على غرار جائزة نوبل، تُمنح تحت مسمى «جائزة المسؤولية»، على أن يكون ساديو ماني أول من يحصل عليها.

صورة مشرفة للاعب الأفريقي

وأوضح الصقر أن ماني لم يكتفِ بتقديم مستويات فنية كبيرة داخل الملعب، بل تجاوز ذلك ليقدم صورة مشرفة للاعب الأفريقي خارج المستطيل الأخضر، مؤكدًا أن تصرفاته ومواقفه ساهمت بشكل مباشر في إنقاذ سمعة وصورة الكرة الأفريقية أمام العالم.

الكرة الأفريقية تحتاج دائمًا إلى مثل هذه النماذج

وأشار أحمد حسن إلى أن الكرة الأفريقية تحتاج دائمًا إلى مثل هذه النماذج الإيجابية، التي تجمع بين الموهبة، والالتزام، والمسؤولية المجتمعية، معتبرًا أن ما يقدمه ساديو ماني يجب أن يُدرّس للأجيال الجديدة من اللاعبين داخل القارة.

واختتم أسطورة منتخب مصر حديثه بالتأكيد على أن تكريم مثل هذه النماذج معنويًا ورسميًا سيشجع لاعبين آخرين على السير على نفس النهج، بما يخدم تطور الكرة الأفريقية ويحافظ على قيمها الإنسانية والرياضية.