صوتي رايح.. جنات تفاجىء الجمهور في المهرجان الدولي للمسرح الشبابي

أشادت الفنانة إلهام شاهين بصوت النجمة جنات رغم تعرضها لوعكة صحية، حيث قالت إنها كانت مريضة وأخذت "برد"، ولكن ذلك لم يمنعها من تقديم أغنية رائعة، مشيرة إلى أن "أغنيتها لمصر كانت تحفة".

وأضافت إلهام شاهين خلال اللقاء: "سعداء بوجودك في مصر، وعلى الأغنية الجميلة اللي غنيتيها لمصر، كنتِ مميزة زي ما تعودنا منكِ".

من جانبها، عبرت جنات عن سعادتها الكبيرة بحضورها لأول مرة للمهرجان الدولي للمسرح الشبابي، الذي يُقام كل عام بمشاركة مجموعة من الفنانين والمبدعين.

وقالت: "مبسوطه جداً إني أحضر المهرجان ده لأول مرة، وإنه دورة إلهام شاهين، وده شجعني إن أكون موجودة وأشوف كل الإبداع والنجاح".

وأضافت جنات: "المهرجان فرصة عظيمة لي لتبادل الخبرات