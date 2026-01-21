يارب سنة حلوة عليكى مليئة بالخير.. إلهام شاهين تهنئ أنغام بعيد ميلادها

حرصت الفنانة إلهام شاهين على تهنئة زميلتها الفنانة أنغام بمناسبة عيد ميلادها، وهنأتها على جائزة أفضل مغنية عربية.

ونشرت إلهام شاهين صور تجمعها بـ أنغام ومجموعة كبيرة من الفنانين عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام وعلقت على الصور قائلة: “كل سنه وصديقتى الجميلة أنغام طيبه .. ويارب سنة حلوه عليكى مليئة بالخير و النجاح و الصحه و الجمال .. وألف مبروك جائزة أحسن مطربة عربية من ال joy awards .. جائزه مستحقه .. و مبروك لصديقنا المشترك الفنان عمرو مصطفى جائزة أحسن ملحن من الـ joy awards”.

وطرحت الفنانة أنغام أحدث أغانيها التي تحمل اسم «الحب حالة» عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة.

أغاني أنغام

في العام الماضي، طرحت أنغام أغنيتها الجديدة بعنوان "تيجي نسيب" على جميع المنصات الموسيقية.

أغنية "تيجي نسيب" من كلمات أكرم حسني، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع وميكس حسن الشافعي، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا.