قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل أيام من تطبيقها رسميا.. طريقة تسديد فروق زيادة الإيجار القديم
مفاوضات ثلاثية في الإمارات تبحث إنشاء مناطق عازلة بين روسيا وأوكرانيا
الدبيكي: تعميم للصحة بأحقية خريجي العلوم الصحية في جميع مزايا قانون 14
بهدفي تريزيجيه.. الأهلي يهزم يانج أفريكانز وينفرد بصدارة مجموعته في دوري أبطال أفريقيا
أرسنال يقرر إعارة لاعبه الشاب إلى مارسيليا
حسن الخطيب : أريستون تتجه لزيادة استثماراتها في مصر
أقسى مما تتوقع .. تحذير عاجل من الأرصاد
تحذير جوي.. ظاهرة تستمر 7 ساعات غدًا وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة
اجتماع برلماني - حكومي يحسم الأمر .. مقترحات نيابية لحل أزمة جمارك المحمول
حسن عصفور: إسرائيل ألغت الاعتراف المتبادل وتنصلت من التزاماتها منذ وصول نتنياهو للسلطة
دعاء المساء الثابت عن النبي.. كلمات تفتح لك أبواب السماء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تحذير جوي.. ظاهرة تستمر 7 ساعات غدًا وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

تحذير جوي.. ظاهرة تستمر 7 ساعات غدًا وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة
تحذير جوي.. ظاهرة تستمر 7 ساعات غدًا وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت 24 يناير 2026 طقسًا شديد البرودة في الصباح الباكر، مائلًا للدفء خلال ساعات النهار، على أن تعود الأجواء شديدة البرودة مرة أخرى ليلًا على أغلب أنحاء البلاد، في استمرار واضح لموجة الطقس البارد التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة.

شبورة مائية صباحا على الطرق

وأوضحت هيئة الأرصاد أن حالة الطقس غدا تشهد تكون شبورة مائية صباحًا على عدد من الطرق، خاصة الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة في الساعات الأولى من الصباح، تبدأ من 3 فجرا حتى 10 صباحا.

فرص أمطار خفيفة ونشاط للرياح

وبحسب توقعات الأرصاد، توجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، إضافة إلى مدينتي حلايب وشلاتين، على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح على بعض المناطق، قد يؤدي إلى الإحساس ببرودة الطقس بشكل أكبر، فضلًا عن فرص تكون أتربة عالقة نهارًا في بعض المناطق المكشوفة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدا السبت على عدد من المحافظات، وجاءت على النحو التالي:

الطقس في القاهرة

العظمى: 21 درجة
الصغرى: 12 درجة

الطقس في الإسكندرية

العظمى: 20 درجة
الصغرى: 12 درجة

الطقس في مطروح

العظمى: 19 درجة
الصغرى: 11 درجة

الطقس في سوهاج

العظمى: 23 درجة
الصغرى: 8 درجات

الطقس في قنا

العظمى: 23 درجة
الصغرى: 10 درجات

الطقس في أسوان

العظمى: 25 درجة
الصغرى: 12 درجة

وأكدت هيئة الأرصاد استمرار الأجواء الشتوية الباردة، خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر، مع نصائح بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وتوخي الحذر أثناء القيادة بسبب الشبورة المائية.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس غدا الطقس غدا أمطار درجات الحرارة المتوقعة غدا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

840 جنيها خلال 24 ساعة.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-1-2026

الذهب

جنون الذهب.. عيار 21 يقفز 600 جنيه ويسجل مستويات غير مسبوقة لأول مرة

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 فاق التوقعات

الاهلي

قناة مفتوحه لاذاعة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

اللواء وليد السيسي

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

الإيجار القديم

بدء تطبيق الزيادات المقررة على وحدات الايجار القديم في هذا الموعد

صورة أرشيفية

باقة النت تنتهي في أيام| خبير سيبراني يكشف لـ صدي البلد السبب الرئيسي

هيئة الارصاد الجوية

هل تتعرض مصر لإعصار تونس وليبيا؟.. الأرصاد الجوية ترد

ترشيحاتنا

بنك مصر

أفضل شهادات بنك مصر 2026.. تفاصيل

عملات أجنبية

أسعار العملات الأجنبية مساء اليوم الجمعة 23-1-2026

سعر الذهب

سعر الذهب في الكويت مساء اليوم 23-1-2026

بالصور

محافظ الشرقية يتابع أعمال صيانة وإصلاح كوبري الصاغة في الزقازيق| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية: حملة للنظافة ورفع الإشغالات والتعديات بمدينة الزقازيق| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أكلات في البيت تغنيك عن الدليفري.. طعم شهي وتوفير مضمون

أكلات بيتية تغنيك عن الدليفري
أكلات بيتية تغنيك عن الدليفري
أكلات بيتية تغنيك عن الدليفري

سر المطاعم في البيت.. 7 إضافات بسيطة تغيّر طعم الأكل

سر طعم المطاعم في البيت.. 7 إضافات بسيطة تغيّر الأكلة تمامًا
سر طعم المطاعم في البيت.. 7 إضافات بسيطة تغيّر الأكلة تمامًا
سر طعم المطاعم في البيت.. 7 إضافات بسيطة تغيّر الأكلة تمامًا

فيديو

الحديد

3000 جنيه زيادة بسعر طن الحديد .. الشعبة تكشف السبب

الأرصاد

ذروة الشتاء .. تحذير عاجل من الأرصاد

المستشار محمد الحمصاني

متحدث الوزراء يكشف ملامح خطة تطوير قصور الثقافة .. تفاصيل

الذهب والدولار

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الجمعة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد