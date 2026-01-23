تحذير جوي.. ظاهرة تستمر 7 ساعات غدًا وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت 24 يناير 2026 طقسًا شديد البرودة في الصباح الباكر، مائلًا للدفء خلال ساعات النهار، على أن تعود الأجواء شديدة البرودة مرة أخرى ليلًا على أغلب أنحاء البلاد، في استمرار واضح لموجة الطقس البارد التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة.

شبورة مائية صباحا على الطرق

وأوضحت هيئة الأرصاد أن حالة الطقس غدا تشهد تكون شبورة مائية صباحًا على عدد من الطرق، خاصة الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة في الساعات الأولى من الصباح، تبدأ من 3 فجرا حتى 10 صباحا.



فرص أمطار خفيفة ونشاط للرياح

وبحسب توقعات الأرصاد، توجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، إضافة إلى مدينتي حلايب وشلاتين، على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح على بعض المناطق، قد يؤدي إلى الإحساس ببرودة الطقس بشكل أكبر، فضلًا عن فرص تكون أتربة عالقة نهارًا في بعض المناطق المكشوفة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدا السبت على عدد من المحافظات، وجاءت على النحو التالي:

الطقس في القاهرة

العظمى: 21 درجة

الصغرى: 12 درجة

الطقس في الإسكندرية

العظمى: 20 درجة

الصغرى: 12 درجة

الطقس في مطروح

العظمى: 19 درجة

الصغرى: 11 درجة

الطقس في سوهاج

العظمى: 23 درجة

الصغرى: 8 درجات

الطقس في قنا

العظمى: 23 درجة

الصغرى: 10 درجات

الطقس في أسوان

العظمى: 25 درجة

الصغرى: 12 درجة



وأكدت هيئة الأرصاد استمرار الأجواء الشتوية الباردة، خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر، مع نصائح بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وتوخي الحذر أثناء القيادة بسبب الشبورة المائية.