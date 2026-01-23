قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسن عصفور: إسرائيل ألغت الاعتراف المتبادل وتنصلت من التزاماتها منذ وصول نتنياهو للسلطة
دعاء المساء الثابت عن النبي.. كلمات تفتح لك أبواب السماء
مدرب الجزائر السابق يوجه رسالة مؤثرة إلى حسن شحاتة
مشجع من تنزانيا بتيشيرت الزمالك في مباراة الأهلي ويانج أفريكانز.. صور
جدول كامل للإمساك والإفطار.. مواعيد الأذان في رمضان 2026
ميلوني تحذر قادة أوروبا في التعامل مع ترامب : لا تصفوه بالمجنون
تعليق ناري لياسمين عز على إلغاء الإعفاء الاستثنائي لهواتف القادمين من الخارج
بسبب هواتف المصريين بالخارج | مشادة على الهواء بين برلمانية والنبراوي
رئيس الوزراء البريطاني يطالب ترامب بالاعتذار عن تصريح مهين بشأن الناتو
هتافات جماهير الأهلي تهز مدرجات برج العرب خلال لقاء يانج أفريكانز.. فيديو وصور
الذهب يكسر التوقعات .. صعود جديد مساء اليوم 23-1-2026
الزراعة: تحصين وتعقيم 5 آلاف كلب حر منذ بداية العام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أكلات في البيت تغنيك عن الدليفري.. طعم شهي وتوفير مضمون

أكلات بيتية تغنيك عن الدليفري
أكلات بيتية تغنيك عن الدليفري
أسماء عبد الحفيظ

أصبح طلب الدليفري عادة يومية في كثير من البيوت، خاصة مع ضغط العمل وضيق الوقت، لكن مع ارتفاع الأسعار وتراجع جودة بعض الوجبات الجاهزة، بدأ كثيرون يبحثون عن أكلات بيتية سهلة تعطي نفس الإحساس بطعم المطاعم وتغني تمامًا عن الدليفري.

أكلات بيتية تغنيك عن الدليفري 

المفاجأة أن تحضير هذه الأكلات في المنزل لا يحتاج مجهودًا كبيرًا، بل بعض الأفكار الذكية والمكونات المتوفرة.

لماذا نلجأ إلى الدليفري؟

أكلات بيتية تغنيك عن الدليفري.. طعم شهي وتوفير مضمون 

يلجأ كثيرون للدليفري بسبب:

  • ضيق الوقت
  • الرغبة في طعم مختلف
  • الكسل بعد يوم طويل
  • اعتقاد أن أكل المطاعم ألذ

لكن الواقع أن أغلب هذه الأكلات يمكن تحضيرها في البيت بطعم أفضل وتكلفة أقل.

أسرار تجعل الأكلات البيتية بديلًا حقيقيًا للدليفري

أكلات بيتية تغنيك عن الدليفري.. طعم شهي وتوفير مضمون 

لكي تنجح الأكلات المنزلية وتغني عن طلب الطعام الجاهز، يجب:

  • الاهتمام بالتتبيل الجيد
  • استخدام طاسة أو شواية ساخنة
  • عدم الاستعجال في التسوية
  • إضافة لمسة نهائية مثل الجبن أو الصوص

أكلات بيتية تحل مكان أشهر طلبات الدليفري

  • شاورما الفراخ أو اللحمة في الطاسة
    تتبيلة بسيطة مع طهي سريع على نار عالية تعطي طعمًا قريبًا جدًا من المطاعم، ويمكن تقديمها في عيش أو كوجبة مستقلة.
  • برجر بيتي اقتصادي
    بمكونات بسيطة مثل اللحمة المفرومة والبصل والبهارات، يمكن تحضير برجر مشبع وصحي أكثر من الجاهز.
  • بيتزا سريعة بدون فرن
    باستخدام الطاسة أو الفرن الكهربائي الصغير، يمكن تحضير بيتزا بطعم غني وتحكم كامل في المكونات.
  • كفتة طاسة أو كفتة أرز
    من الأكلات التي تعطي إحساس أكل المطاعم وتناسب الغداء أو العشاء دون تكلفة كبيرة.
  • مكرونة بالصوص الكريمي أو الأحمر
    المكرونة من أكثر الأكلات التي تعوّض الدليفري، خاصة مع إضافة الزبدة والمرقة بدل الماء.

أكلات تشبع وتوفّر في نفس الوقت

الأكلات البيتية تعتمد على:

  • مكونات أساسية مثل البطاطس، الأرز، المكرونة
  • بروتين بسيط مثل البيض أو الفراخ
  • خضار يرفع القيمة الغذائية ويزيد الشبع

هذه المعادلة تجعل الوجبة مُرضية وتغني عن طلب الطعام الجاهز.

فرق التكلفة بين البيت والدليفري

وجبة دليفري واحدة قد تكلف ميزانية تكفي لتحضير وجبتين أو ثلاث في البيت. بالإضافة إلى:

  • تقليل الدهون الزائدة
  • ضمان النظافة
  • التحكم في الملح والتوابل

كيف تحفزين الأسرة على ترك الدليفري؟

  • قدمي الأكل بشكل جذاب
  • نوعي في الوصفات
  • شاركي الأبناء في التحضير
  • اختاري أسماء شهية للأكلات
أكلات بيتية الدليفري أكلات بيتية تغنيك عن الدليفري أكلات بيتية تحل مكان أشهر طلبات الدليفري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

840 جنيها خلال 24 ساعة.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-1-2026

الذهب

جنون الذهب.. عيار 21 يقفز 600 جنيه ويسجل مستويات غير مسبوقة لأول مرة

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 فاق التوقعات

الاهلي

قناة مفتوحه لاذاعة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

اللواء وليد السيسي

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

الإيجار القديم

بدء تطبيق الزيادات المقررة على وحدات الايجار القديم في هذا الموعد

صورة أرشيفية

باقة النت تنتهي في أيام| خبير سيبراني يكشف لـ صدي البلد السبب الرئيسي

هيئة الارصاد الجوية

هل تتعرض مصر لإعصار تونس وليبيا؟.. الأرصاد الجوية ترد

ترشيحاتنا

«ما لم يُقال بعد عن الفقد»

«ما لم يُقال بعد عن الفقد».. كتاب يحوّل الألم إلى وعي والصمت الموجع إلى فهم مُنقذ

جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

جناح الأزهر بمعرض الكتاب يجيب عن تساؤل حول كيفية مخاطبة الأجيال الجديدة

شِعر النساء

جناح الأزهر يوثق تاريخ "شِعر النساء" في الأدب العربي

بالصور

محافظ الشرقية: حملة للنظافة ورفع الإشغالات والتعديات بمدينة الزقازيق| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أكلات في البيت تغنيك عن الدليفري.. طعم شهي وتوفير مضمون

أكلات بيتية تغنيك عن الدليفري
أكلات بيتية تغنيك عن الدليفري
أكلات بيتية تغنيك عن الدليفري

سر المطاعم في البيت.. 7 إضافات بسيطة تغيّر طعم الأكل

سر طعم المطاعم في البيت.. 7 إضافات بسيطة تغيّر الأكلة تمامًا
سر طعم المطاعم في البيت.. 7 إضافات بسيطة تغيّر الأكلة تمامًا
سر طعم المطاعم في البيت.. 7 إضافات بسيطة تغيّر الأكلة تمامًا

وصفات بعجينة واحدة تكفي 5 أصناف.. وفّري وقتك ومجهودك

وصفات بعجينة واحدة تكفي 5 أصناف.. وفّري وقتك ومجهودك
وصفات بعجينة واحدة تكفي 5 أصناف.. وفّري وقتك ومجهودك
وصفات بعجينة واحدة تكفي 5 أصناف.. وفّري وقتك ومجهودك

فيديو

الحديد

3000 جنيه زيادة بسعر طن الحديد .. الشعبة تكشف السبب

الأرصاد

ذروة الشتاء .. تحذير عاجل من الأرصاد

المستشار محمد الحمصاني

متحدث الوزراء يكشف ملامح خطة تطوير قصور الثقافة .. تفاصيل

الذهب والدولار

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الجمعة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد