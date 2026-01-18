أغرب أوردر توصيل طفل من الحضانة| عامل الدليفري يكشف مفاجأة: الأم مكنتش موجودة في المنزل

كشف معاذ حمدي عامل الدليفري، تفاصيل جديدة بشأن واقعة أغرب أوردر توصيل طفل من الحضانة في صندوق الدليفري، مشيرا إلى انه جاء لي أغرب الاوردر على ابلكيشن التوصيل.



وأضافت معاذ حمدي عامل الدليفري، مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم، مقدم برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر قناة أون، مساء اليوم الأحد، أن :"أم الطفل كلمتني وقالت ممكن تجيب ليا ابني من مكان في مطعم، وقولت لها مش هينفع وعرضت عليا الاموال التي اريدها".

وتابع معاذ حمدي عامل الدليفري، أن :"أصحاب الحضانة سلموا لي الطفل، واخدت الولد على المكنة، وكان خايف وجبت له حلويات وتوجهت للمنزل".

وأكمل معاذ حمدي عامل الدليفري، أن :"لما وصلت الطفل للمنزل لم أجد الأم ولم يحدث اي لقاء مع الأم".







