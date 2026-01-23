موافي يوضح: ارتجاع المريء سبب الحموضة.. والشَّبَع الكامل يزيد المشكلة

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، من خطورة الإفراط في تناول الطعام، مؤكدًا أن الحموضة وآلام المعدة ليست مرضًا بحد ذاتها، وإنما عرض ينشأ نتيجة خلل في صمام المعدة، أو وجود فتق صغير يسمح بارتجاع الطعام إلى المريء.

وقال حسام موافي خلال تقديمه برنامج "رب زدني علمًا" عبر قناة "صدى البلد"، إن البداية في علاج الحموضة تكون بضبط عادات الأكل، وعدم ملء المعدة بشكل كامل، موضحًا أن صمام المعدة الطبيعي يغلق عند وصول الطعام؛ لمنع ارتجاعه، ولكن في بعض الحالات يكون هذا الصمام ضعيفًا، أو هناك فتق صغير يحتاج إلى تدخل طبي.

كميات معتدلة من الطعام

وأضاف موافي، أن الخطوة الأولى لتخفيف الحموضة؛ تكون عبر تناول كميات معتدلة من الطعام وعدم الوصول للشبع الكامل، حيث يساعد ذلك على تقليل ارتجاع الطعام والمشاكل المصاحبة له.

وشدد موافي على أهمية عمل منظار علوي؛ لتحديد حجم المشكلة، ومعرفة مدى تأثير الارتجاع، ومدى الحاجة للجراحة؛ في حالة وجود فتق أو خلل شديد في الصمام.



اتباع نظام غذائي مناسب

وأكد أستاذ طب الحالات الحرجة، أن الجراحة لحالات الفتق أو خلل الصمام ليست صعبة، ولكن اتباع نظام غذائي مناسب والالتزام بالإرشادات الوقائية يعد أمرًا أساسيًا للحفاظ على صحة المريء والمعدة، موضحًا أن استشارة طبيب جراحة جهاز هضمي ضرورية لتقييم الحالة واتخاذ القرار المناسب بشأن المنظار أو التدخل الجراحي.