حسن عصفور: عرفات لم يخطئ في تمسكه بالسيادة الفلسطينية على القدس بمفاوضات كامب ديفيد

قال حسن عصفور، الكاتب والمفكر البارز ووزير شؤون المفاوضات الفلسطيني الأسبق، إن الرئيس الراحل ياسر عرفات لم يخطئ في تمسكه بمسألة السيادة الفلسطينية على القدس خلال مفاوضات كامب ديفيد، مشددًا على أنه "لا يوجد أنبياء في السياسة"، وأن أي مسار تفاوضي لا يخلو من أخطاء، لكن جوهر الموقف كان وطنيًا ومسؤولًا.

وأوضح عصفور، خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن عرفات دخل عملية السلام بإرادة حقيقية، وقبل بتنازلات شخصية غير مسبوقة، معتبرًا نفسه "رهينة للسلام"، رغم مكانته الرمزية كأحد أبرز قادة حركات التحرر في العالم، وثاني زعيم عربي بعد جمال عبد الناصر من حيث التأثير والرمزية الدولية.

وأضاف الكاتب والمفكر البارز ووزير شؤون المفاوضات الفلسطيني الأسبق، أن توقيع اتفاق إعلان المبادئ لم يكن خطأ فلسطيني، بل شكل محطة تاريخية مفصلية كرّست الاعتراف بالحقوق الفلسطينية على أساس سياسي، وليس دينيا أو أيديولوجيا.

وشدد عصفور على أن التجربة أثبتت وجود تمايز حقيقي بين الحكومات الإسرائيلية، مؤكدًا أن الفريق الوحيد الذي أبدى رغبة فعلية في السلام كان معسكر إسحق رابين وشمعون بيريز.