دوري أبطال إفريقيا| التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين الهلال وصن داونز
هل يلغي الله النار يوم القيامة؟.. علي جمعة يحسم الجدل
شهيد وبطل ومش خسارة في تراب مصر .. زوجة عامر عبد المقصود تنهار من البكاء
إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية بمعسكر جباليا شمال غزة
دوري أبطال إفريقيا| تريزيجيه: سعداء بالفوز على يانج أفريكانز.. ونشكر دعم ومساندة الجماهير
توقعات صادمة للذهب في 2026 بعد موجة الارتفاعات .. ماذا يحدث؟
نتنياهو يبحث مع ويتكوف وكوشنر تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. السبت
دوري أبطال إفريقيا| توروب: حققنا مكاسب عديدة بالفوز على يانج أفريكانز
مصطفى بكري يحذر: تسعير تقنين الأراضي في القرى يثير غضب المواطنين.. ومطالبات بتدخل عاجل من الحكومة
مصطفى بكري يحذر: العالم على أبواب مرحلة خطرة.. وترامب يخلخل النظام الدولي ويهدد أوروبا بالرسوم
بـ 100 دولار .. شعبة مواد البناء تكشف مفاجأة في أسعار الحديد
ناقد رياضي: الزمالك خسر إمام عاشور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حسن عصفور: عرفات لم يخطئ في تمسكه بالسيادة الفلسطينية على القدس بمفاوضات كامب ديفيد

عبد الخالق صلاح

قال حسن عصفور، الكاتب والمفكر البارز ووزير شؤون المفاوضات الفلسطيني الأسبق، إن الرئيس الراحل ياسر عرفات لم يخطئ في تمسكه بمسألة السيادة الفلسطينية على القدس خلال مفاوضات كامب ديفيد، مشددًا على أنه "لا يوجد أنبياء في السياسة"، وأن أي مسار تفاوضي لا يخلو من أخطاء، لكن جوهر الموقف كان وطنيًا ومسؤولًا. 

وأوضح  عصفور، خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن عرفات دخل عملية السلام بإرادة حقيقية، وقبل بتنازلات شخصية غير مسبوقة، معتبرًا نفسه "رهينة للسلام"، رغم مكانته الرمزية كأحد أبرز قادة حركات التحرر في العالم، وثاني زعيم عربي بعد جمال عبد الناصر من حيث التأثير والرمزية الدولية.

وأضاف الكاتب والمفكر البارز ووزير شؤون المفاوضات الفلسطيني الأسبق، أن توقيع اتفاق إعلان المبادئ لم يكن خطأ فلسطيني، بل شكل محطة تاريخية مفصلية كرّست الاعتراف بالحقوق الفلسطينية على أساس سياسي، وليس دينيا أو أيديولوجيا. 

وشدد عصفور على أن التجربة أثبتت وجود تمايز حقيقي بين الحكومات الإسرائيلية، مؤكدًا أن الفريق الوحيد الذي أبدى رغبة فعلية في السلام كان معسكر إسحق رابين وشمعون بيريز.

