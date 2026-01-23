قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خدمات

بعد خفض الفائدة.. إقبال المدخرين على البنوك عقب إعادة تسعير شهادات الادخار 2026

خالد يوسف

يتجه اهتمام عدد كبير من المواطنين في 2026 إلى البحث عن أفضل شهادات الادخار، التي توفّر عائداً مرتفعاً وآمناً في السوق المصرفي المصري، في ظل المتغيرات الاقتصادية وقرارات خفض الفائدة الأخيرة.

بعد خفض الفائدة.. إعادة تسعير شهادات الادخار

تشهد سوق شهادات الادخار في مصر خلال عام 2026 حالة من الاستقرار النسبي في أسعار العائد، بعدما أقدمت البنوك على خفض الفائدة عدة مرات خلال العام الماضي، متأثرة بقرارات البنك المركزي المصري.

ورغم هذه التخفيضات، لا تزال شهادات الادخار، خاصة ذات أجل الثلاث سنوات والعائد الثابت، من أبرز الأدوات التي يلجأ إليها المواطنون للحفاظ على مدخراتهم وتحقيق عائد آمن في ظل المتغيرات الاقتصادية.

وكان البنك المركزي المصري قد خفض أسعار الفائدة الأساسية بإجمالي 7.25% على مدار خمس قرارات متتالية خلال العام الماضي، لتصل إلى 20% على الإيداع و21% على الإقراض، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات ونصف، في ظل تباطؤ معدلات التضخم وتحسن بعض المؤشرات الاقتصادية، ونتيجة لذلك، أعادت البنوك تسعير شهادات الادخار بما يتناسب مع السياسة النقدية الجديدة.

الشهادات الثلاثية في البنوك الحكومية

يواصل كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر طرح الشهادات الثلاثية البلاتينية بعائد ثابت يبلغ 16% سنويًا، مع صرف العائد بشكل شهري، وهو ما يجعلها من أكثر الشهادات إقبالًا لدى شريحة واسعة من المدخرين، نظرًا لانخفاض الحد الأدنى للشراء مقارنة ببنوك أخرى.

شهادات ثلاثية من البنك التجاري الدولي  CIB

يقدم البنك التجاري الدولي باقة متنوعة من الشهادات الثلاثية، تتدرج في العائد وفقًا لقيمة الشراء ودورية صرف العائد.

وتتصدر شهادة “بريميوم الثلاثية” المشهد بعائد يصل إلى 17.25% شهريًا، بشرط حد أدنى مرتفع للشراء يبلغ 5 ملايين جنيه، كما يطرح البنك شهادات أخرى بعوائد تتراوح بين 14.75% و16% سنويًا، مع خيارات متعددة لصرف العائد يوميًا أو شهريًا.

عروض البنوك الأجنبية والخاصة

يطرح بنك HSBC شهادة ثلاثية بعائد ثابت 16% سنويًا يُصرف شهريًا، مع حد أدنى للشراء يبدأ من 10 آلاف جنيه، ما يجعلها مناسبة لصغار المدخرين. أما بنك الإسكندرية، فيقدم شهادة “اليكس ستار بلس” بعائد 16.5% سنويًا يصرف شهريًا وبحد أدنى ألف جنيه فقط.

وفي بنك QNB، تتنوع الشهادات الثلاثية بعوائد تبدأ من 15% وتصل إلى 17.25% سنويًا، مع اختلاف دورية الصرف، بينما يشترط أعلى عائد حدًا أدنى مرتفعًا للشراء، كما يطرح البنك العربي الأفريقي الدولي شهادة “إميرالد” بعوائد مرنة تصل إلى 17% سنويًا للعائد السنوي، ما يمنح العملاء حرية اختيار دورية الصرف المناسبة.

نظرة مستقبلية

ورغم تراجع أسعار الفائدة مقارنة بالسنوات الماضية، لا تزال شهادات الادخار في 2026 تمثل خيارًا استثماريًا آمنًا، خاصة للراغبين في عائد ثابت ومستقر بعيدًا عن المخاطر، مع توقعات بمواصلة البنوك تعديل أسعار العائد وفق تطورات السياسة النقدية ومعدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.

