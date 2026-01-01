قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
20 صورة.. نجوم الفن في عزاء والدة هاني رمزي بالتجمع الاول
اعرف المستندات المطلوبة.. شروط التمويل العقاري لمحدودي الدخل
منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة بنين بكأس أمم إفريقيا
أنا هاخد الأجرة بطريقتي .. نهاية مأساوية لسيدة أجنبية في الجيزة
سيبي جوزك ينبسط.. ياسمين عز تثير الجدل بقائمة «ممنوعات السنة الجديدة»
ترامب يكسر الصمت.. الرئيس الأمريكي يعترف بأن فحوصه الطبية فتحت باب الشكوك
تاريخه مشبوه.. مصطفى بكري: بريطانيا اكتشفت أن علاء عبد الفتاح ليس أيقونة الحرية كما يدعون
ياسمين عز: مافيش حاجة اسمها الراجل خاين لغوها.. اسمه متعدد العلاقات زي الـhr كده
شوط أول سلبي بين الإسماعيلي ومودرن سبورت
في أول مزاد خلال 2026.. الجمارك تبيع 28.54 مليون جنيه
رسميًا.. أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت اليوم 1 يناير 2026
أطعمة تحمي وأخرى تضر .. خريطة غذائية مهمة لصحة البروستاتا
أخبار البلد

عائد تراكمي 100% خلال 4 سنوات.. كل ما تريد معرفته عن شهادة الادخار الرباعية 2026

عبد الفتاح تركي

كل ما تريد معرفته عن شهادة الادخار الرباعية 2026 .. في ظل التغيرات الأخيرة التي تشهدها السوق المصرفية المصرية، واهتمام شريحة واسعة من المواطنين بالبحث عن أدوات ادخارية تحقق عائدًا مضمونًا ومستقرًا، تصدرت شهادة الادخار الرباعية 2026 محركات البحث، بعد إعلان البنك العربي الإفريقي الدولي عن إتاحتها بعائد تراكمي يصل إلى 100% بنهاية مدة الشهادة، ما جعلها محط اهتمام الأفراد الراغبين في استثمار أموالهم على المدى المتوسط بعوائد واضحة ومحددة.

ويأتي طرح شهادة الادخار الرباعية في توقيت يشهد فيه القطاع المصرفي تحركات مهمّة على مستوى أسعار الفائدة، وهو ما دفع الكثير من العملاء إلى مقارنة العوائد بين مختلف الشهادات البنكية، والبحث عن أفضل الخيارات الادخارية المتاحة التي تجمع بين الأمان والعائد المرتفع.

واقرأ أيضًا:

صورة أرشيفية ـ ماكينة صراف آلي

خلفية طرح شهادة الادخار الرباعية 2026

أعلن البنك العربي الإفريقي الدولي عن طرح شهادة الادخار الرباعية ذات العائد التراكمي، في خطوة تستهدف جذب المستثمرين والأفراد الباحثين عن أوعية ادخارية بعوائد مضمونة، حيث تمنح الشهادة عائدًا تراكميًا يصل إلى 100% بنهاية فترة الشهادة التي تمتد إلى 4 سنوات.

ويأتي ذلك بالتزامن مع قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، لتسجل أسعار الإيداع لليلة واحدة 20%، وأسعار الإقراض لليلة واحدة 21%، وهو ما عزز من جاذبية الشهادة مقارنة بالعديد من منتجات الادخار التقليدية المتاحة في السوق المصرفية.

آلية العائد التراكمي في شهادة الادخار

تقوم فكرة شهادة الادخار الرباعية على استثمار أموال العملاء بعائد تراكمي، حيث يتم صرف الفائدة بالكامل في نهاية مدة الشهادة، وليس بشكل دوري سنوي أو شهري. ويمنح هذا النظام العميل فرصة تعظيم قيمة استثماره على المدى المتوسط دون الحاجة إلى سحب العائد بشكل متكرر.

وعلى سبيل المثال، في حال قيام أحد العملاء بشراء شهادة بقيمة 100 ألف جنيه، فإن إجمالي المبلغ الذي يحصل عليه عند انتهاء مدة الأربع سنوات يصل إلى 200 ألف جنيه، ليشمل أصل المبلغ بالإضافة إلى الفائدة التراكمية، دون أي تغيير أو خصم على رأس المال عند الاستحقاق.

ماكينة صراف آلي.. أرشيفية

معدل الفائدة السنوي والعائد النهائي

يبلغ معدل الفائدة السنوي على شهادة الادخار الرباعية نحو 18.92%، إلا أن هذا العائد لا يتم صرفه سنويا، بل يتراكم على مدار سنوات الشهادة ليصل في النهاية إلى 100% من قيمة الشهادة عند انتهاء المدة.

ويجعل هذا المعدل شهادة الادخار الرباعية واحدة من أكثر الشهادات البنكية جاذبية للمستثمرين الباحثين عن عائد ثابت ومستقر، خاصةً في ظل تراجع أسعار الفائدة مقارنة بفترات سابقة، ورغبة العديد من الأفراد في الحفاظ على قيمة مدخراتهم.

الحد الأدنى للشراء وشروط الاكتتاب

حدد البنك العربي الإفريقي الدولي الحد الأدنى لشراء شهادة الادخار الرباعية عند 5000 جنيه، مع إتاحة الشراء بمضاعفات 1000 جنيه، وهو ما يوفر مرونة كبيرة أمام العملاء باختلاف قدراتهم المالية.

وتقتصر الشهادة على الأفراد فقط، حيث لا يُسمح للشركات أو المؤسسات المالية بالاكتتاب فيها، كما أكد البنك أن الشهادة غير قابلة للتجديد بعد انتهاء مدتها، ما يعني استرداد كامل القيمة الاسمية مضافا إليها العائد التراكمي في نهاية الأربع سنوات.

ماكينة صراف ألي

كما أوضح البنك أنه لا يمكن استرداد قيمة الشهادة قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء، في إطار الحفاظ على استقرار الاستثمار وضمان تحقيق العائد التراكمي المعلن.

أبرز مزايا شهادة الادخار الرباعية

تتمتع شهادة الادخار الرباعية بعدد من المزايا التي تجعلها خيارا مناسبا لشريحة واسعة من المدخرين، إذ توفر فترة استثمارية محددة تمتد إلى 4 سنوات بعائد ثابت ومتزايد، مع عائد تراكمي يصل إلى 100% من رصيد الشهادة بنهاية المدة.

وتتيح الشهادة للعملاء إمكانية الحصول على تسهيلات ائتمانية مضمنة وفقا لشروط البنك، إضافة إلى مرونة نسبية في استرداد جزء من قيمة الشهادة قبل نهاية المدة، وذلك وفقا لجدول الاسترداد المبكر المعتمد.

نسب الاسترداد المبكر المعتمدة

أعلن البنك العربي الإفريقي الدولي عن نسب الاسترداد المبكر المطبقة على شهادة الادخار الرباعية، والتي تختلف حسب سنة الاسترداد، حيث تبلغ نسبة الاسترداد في السنة الأولى 7%، وفي السنة الثانية 6%، وفي السنة الثالثة 5%، وفي السنة الرابعة 4%.

ماكينة صرافة

وتأتي هذه النسب في إطار تنظيم عملية الاسترداد المبكر، بما يحقق التوازن بين مصلحة العميل والحفاظ على طبيعة العائد التراكمي للشهادة.

شهادة الادخار الرباعية وخيارات الادخار الآتية

مع استمرار التغيرات في أسعار الفائدة، تبرز شهادة الادخار الرباعية كأحد الخيارات الادخارية الآتية بقوة في السوق المصرفية، خاصة للأفراد الذين يفضلون استثمار أموالهم لفترة متوسطة بعائد واضح ومحدد، دون التعرض لمخاطر تقلبات الأسواق.

ويؤكد خبراء مصرفيون أن هذا النوع من الشهادات يلبي احتياجات شريحة كبيرة من المدخرين الباحثين عن الاستقرار، ويعكس توجه البنوك نحو تقديم منتجات مبتكرة تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية.

شهادة الادخار الرباعية 2026 شهادة بعائد تراكمي 100 شهادات البنك العربي الإفريقي أفضل شهادات الادخار 2026 عائد الشهادات البنكية الحد الأدنى لشراء الشهادات الاسترداد المبكر للشهادات أسعار الفائدة في مصر

