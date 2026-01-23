قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

بكري: فرض ضريبة 37.5% على الهواتف أغضب المصريين بالخارج.. وعلى الحكومة التراجع فوراً

مصطفى بكري
مصطفى بكري
محمد البدوي

أثار الإعلامي مصطفى بكري جدلاً واسعاً بعد كشفه عن تطورات قرار فرض ضريبة بنسبة 37.5% على الهواتف المستوردة التي تُدخل إلى مصر، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” على قناة صدى البلد.

ارتفاعات كبيرة في أسعار الهواتف

وأوضح بكري أن السوق المحلي شهد ارتفاعات كبيرة في أسعار الهواتف، حيث وصلت الزيادة في بعض الأحيان إلى 10 آلاف جنيه، خاصةً وأن مصر لا تقوم بتصنيع الهواتف بشكل كامل، وإنما تكتفي بالتجميع فقط.

وتساءل بكري عن مدى عدالة فرض هذه الضريبة على الهواتف الواردة من الخارج، مشيراً إلى أن المصريين بالخارج هم من يساهمون في دخول العملة الصعبة إلى مصر، وزادت التحويلات المالية في العام الأخير.

 وأضاف: “لا نريد تكرار سيناريوهات سابقة تؤدي إلى خسائر كبيرة”.

وأشار بكري إلى أن القرار تم اتخاذه بشكل مفاجئ دون موافقة واضحة من الرئيس السيسي، معتبراً أن هناك قرارات تتخذ بشكل متتابع دون إشعار رسمي، وهو ما يثير القلق لدى المواطنين.

 التفكير في مصلحة الناس

وختم بكري حديثه بدعوة الحكومة إلى التفكير في مصلحة الناس وتخفيف الأعباء، محذراً من أن استمرار هذا القرار قد يؤدي إلى رد فعل شعبي قوي، خصوصاً مع انتشار دعوات المقاطعة بين المصريين بالخارج.

