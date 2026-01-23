قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دوري أبطال إفريقيا| التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين الهلال وصن داونز
هل يلغي الله النار يوم القيامة؟.. علي جمعة يحسم الجدل
شهيد وبطل ومش خسارة في تراب مصر .. زوجة عامر عبد المقصود تنهار من البكاء
إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية بمعسكر جباليا شمال غزة
دوري أبطال إفريقيا| تريزيجيه: سعداء بالفوز على يانج أفريكانز.. ونشكر دعم ومساندة الجماهير
توقعات صادمة للذهب في 2026 بعد موجة الارتفاعات .. ماذا يحدث؟
نتنياهو يبحث مع ويتكوف وكوشنر تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. السبت
دوري أبطال إفريقيا| توروب: حققنا مكاسب عديدة بالفوز على يانج أفريكانز
مصطفى بكري يحذر: تسعير تقنين الأراضي في القرى يثير غضب المواطنين.. ومطالبات بتدخل عاجل من الحكومة
مصطفى بكري يحذر: العالم على أبواب مرحلة خطرة.. وترامب يخلخل النظام الدولي ويهدد أوروبا بالرسوم
بـ 100 دولار .. شعبة مواد البناء تكشف مفاجأة في أسعار الحديد
ناقد رياضي: الزمالك خسر إمام عاشور
بالصور

طريقة عمل كرات الشوكولاتة بالبسكويت بدون فرن

طريقة عمل كرات الشوكولاتة بالبسكويت بدون فرن.. حلويات سريعة ولذيذة
طريقة عمل كرات الشوكولاتة بالبسكويت بدون فرن.. حلويات سريعة ولذيذة
أسماء عبد الحفيظ

طريقة عمل كرات الشوكولاتة بالبسكويت بدون فرن، إذا كنت تبحثين عن حلويات سريعة، لذيذة، وجذابة بصريًا، فإن وصفة كرات الشوكولاتة بالبسكويت بدون فرن تعتبر الخيار المثالي. 

طريقة عمل كرات الشوكولاتة بالبسكويت بدون فرن 

هذه الكرات لا تحتاج لوقت طويل في التحضير، ولا تتطلب خبرة كبيرة، وتناسب الأطفال والكبار، كما أنها طريقة رائعة لإعداد حلويات منزلية صحية نسبيًا مقارنة بالحلويات الجاهزة، للشيف سلمى الحافظ.

المكونات المطلوبة

  • 200 جرام بسكويت مطحون أي نوع متاح لديك
  • 100 جرام شوكولاتة داكنة مذابة
  • 3 ملاعق كبيرة كريمة خفق
  • 2 ملعقة كبيرة عسل طبيعي أو سكر بودرة اختياري للتحلية
  • مكسرات مفرومة أو جوز الهند للتزيين
  • كل هذه المكونات متوفرة بسهولة في أي مطبخ، كما أن طريقة إعدادها بسيطة جدًا ولا تستغرق أكثر من 15 دقيقة.

طريقة التحضير خطوة بخطوة

طريقة عمل كرات الشوكولاتة بالبسكويت بدون فرن.. حلويات سريعة ولذيذة
  • في وعاء واسع، اخلطي البسكويت المطحون مع الشوكولاتة المذابة وكريمة الخفق والعسل (أو السكر) حتى تتكون عجينة طرية متماسكة يمكن تشكيلها بسهولة.
  • باستخدام اليدين أو ملعقة صغيرة، قومي بتشكيل العجينة إلى كرات صغيرة متساوية الحجم. الحجم المثالي هو حجم كرة الجولف الصغير، حتى يكون شكلها جذاب وسهل التقديم.
  • يمكنك تزيين كل كرة بالمكسرات المفرومة أو جوز الهند المبشور أو بودرة الكاكاو حسب الرغبة، هذه الخطوة تجعل شكل الحلويات أكثر جاذبية وتناسب التصوير للريلز أو الانستجرام.
طريقة عمل كرات الشوكولاتة بالبسكويت بدون فرن.. حلويات سريعة ولذيذة
  • وضعي الكرات في صينية، ثم ضعيها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة على الأقل لتتماسك. بعد التبريد، تصبح جاهزة للتقديم مباشرة أو لتصوير فيديو سريع يعرض جمال الشكل النهائي
