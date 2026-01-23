طريقة عمل كرات الشوكولاتة بالبسكويت بدون فرن، إذا كنت تبحثين عن حلويات سريعة، لذيذة، وجذابة بصريًا، فإن وصفة كرات الشوكولاتة بالبسكويت بدون فرن تعتبر الخيار المثالي.

هذه الكرات لا تحتاج لوقت طويل في التحضير، ولا تتطلب خبرة كبيرة، وتناسب الأطفال والكبار، كما أنها طريقة رائعة لإعداد حلويات منزلية صحية نسبيًا مقارنة بالحلويات الجاهزة، للشيف سلمى الحافظ.

المكونات المطلوبة

200 جرام بسكويت مطحون أي نوع متاح لديك

100 جرام شوكولاتة داكنة مذابة

3 ملاعق كبيرة كريمة خفق

2 ملعقة كبيرة عسل طبيعي أو سكر بودرة اختياري للتحلية

مكسرات مفرومة أو جوز الهند للتزيين

كل هذه المكونات متوفرة بسهولة في أي مطبخ، كما أن طريقة إعدادها بسيطة جدًا ولا تستغرق أكثر من 15 دقيقة.

طريقة التحضير خطوة بخطوة

في وعاء واسع، اخلطي البسكويت المطحون مع الشوكولاتة المذابة وكريمة الخفق والعسل (أو السكر) حتى تتكون عجينة طرية متماسكة يمكن تشكيلها بسهولة.

باستخدام اليدين أو ملعقة صغيرة، قومي بتشكيل العجينة إلى كرات صغيرة متساوية الحجم. الحجم المثالي هو حجم كرة الجولف الصغير، حتى يكون شكلها جذاب وسهل التقديم.

يمكنك تزيين كل كرة بالمكسرات المفرومة أو جوز الهند المبشور أو بودرة الكاكاو حسب الرغبة، هذه الخطوة تجعل شكل الحلويات أكثر جاذبية وتناسب التصوير للريلز أو الانستجرام.

