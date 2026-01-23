شايل المشاكل على رأسه| ياسمين عز تطالب باستمرار مدبولي: اللي نعرفه أحسن من اللي منعرفوش

طالبت الإعلامية ياسمين عز، باستمرار حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مشيرة إلى أنه يستحق الاستمرار على رأس الحكومة نتيجة لمجهوده الكبير.

أطالب باستمرار حكومة الدكتور مصطفى مدبولي

واضافت ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، "أطالب باستمرار حكومة الدكتور مصطفى مدبولي واللي نعرفه احسن من اللي منعرفوش".

وتابعت عز : "أعتقد أن الاقرب تعديل وزاري في الوزارات الاقتصادية والتجارة والصناعة، والأفضل استمرار مدبولي وهو شايل المشاكل على رأسه واللي نعرفه احسن من اللي منعرفوش".