شهيد وبطل ومش خسارة في تراب مصر .. زوجة عامر عبد المقصود تنهار من البكاء

أكدت نجلاء سامي، زوجة الشهيد العميد عامر عبد المقصود نائب مأمور قسم شرطة كرداسة، أنها توجه رسالة شكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، لما يتم تقديمه مع أسر الشهداء.

وأضافت زوجة الشهيد البطل، خلال حوارها مع الإعلامية إلهام صلاح، أنها توجه رسالة لزوجها البطل في عيد الشرطة الـ74، قائلة :« كل عيد شرطة وأنت منعم في جنتك.. فخورة بيك يا بطل، شرف كبير لي لقب زوجة الشهيد ».

عيد زواجهم

ولفتت إلى أن زوجها البطل استشهد يوم 14 -8-2013، وأنه في هذا اليوم كان يوافق عيد زواجهم الـ 21، وأنها كانت تنتظره للاحتفال معا بهذه المناسبة، لكن مأمور قسم كرداسة اتصل به من أجل العودة وهو في الطريق للبيت وبعدها استشهد.

وأشارت إلى أنها تواصلت معه قبل الاستشهاد، وأنه قال لها :" خليكي قاعدة أمام التلفزيون ولو صورتي ظهرت على الشاشة اعرفي اني نلت الشهادة ".

مش خسارة في مصر

ودخلت في حالة بكاء شديد على الهواء قائلة:" حبيبي مش خسارة في مصر ولا في تراب مصر، وأن الجميع يتذكر هذا البطل، وما فعله من أجل الوطن، وأنه عمل في أكثر من مكان منها الفيوم والوادي الجديد، والحراسات الخاصة".

نام على كنبة الانتريه من يوم استشهاده

وكشفت أن زوجها رحل منذ 12 عامًا لكنها طوال هذه الفترة لم تنام في غرفة النوم، قائلة:" من يوم ما استشهد وأنا بنام على كنبة الانتريه، ومنمتش في غرفتي يوم".