نتنياهو يبحث مع ويتكوف وكوشنر تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. السبت

أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، بأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، سيلتقي بالمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، بمدينة القدس المحتلة.

وأوضحت القناة الـ12 أن الاجتماع بين نتنياهو وويتكوف وكوشنر، سيناقش الجهود المبذولة لإعادة الأسير الإسرائيلي ران جويلي، وكذلك في المرحلة الثانية - تفكيك حركة حماس ونزع سلاحها.

يذكر أن نتنياهو يبحث مسألة إعادة فتح معبر رفح مطلع الأسبوع المقبل.

وكان رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة علي شعث، أكد في وقت لاحق من اليوم أن معبر رفح سيتم فتحه في الاتجاهين خلال الأسبوع المقبل.

وأضاف: “أمامنا كثير من العمل ومسؤول عن تحويل - ميثاق إنشاء مجلس السلام - إلى فرصة لتحقيق مستقبل كريم لسكان قطاع غزة”.