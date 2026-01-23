إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية بمعسكر جباليا شمال غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية يوم الجمعة، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار بشكل مكثف من الدبابات المتواجد خلف مدارس المعسكر "ابو زتونة" بمعسكر جباليا شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، اليوم الجمعة، عن صدمته البالغة إزاء "استمرار قتل المدنيين جراء الهجمات الإسرائيلية في غزة".

وأشار المكتب في بيان صحفي، إلى استشهاد ما لا يقل عن 11 فلسطينيا في "هجمات وقعت في 21 كانون الثاني وهو نمط موسع من العنف المستمر بعد وقف إطلاق النار، وفي ظل الآثار الممتدة الناجمة عن عامين من الدمار".

وأكد المكتب، أنه يتعين على المجتمع الدولي تكثيف الدعم والضغط لوقف إراقة الدماء، ودفع نهج قائم على حقوق الإنسان للتعافي وإعادة الإعمار.