مصطفى بكري ينتقد ضريبة الهواتف: قرارات تُتخذ في الخفاء وتُشعل غضب المصريين بالخارج

انتقد الإعلامي مصطفى بكري قرار فرض ضريبة بنسبة 37.5% على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، مؤكدًا أن هذا القرار تم اتخاذه دون إعلان واضح أو موافقة مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، معتبرًا أنه يأتي ضمن سلسلة قرارات متفرقة تزيد من الأعباء على المواطنين.

تخفيف الضغوط والأزمات

وقال بكري، خلال تقديم برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة صدى البلد، إن الدولة قدمت خلال السنوات الماضية تضحيات كبيرة، وكان من المفترض أن يلمس المواطنون ثمار هذه الجهود؛ من خلال تخفيف الضغوط والأزمات، لا بفرض أعباء جديدة تُثقل كاهلهم، وتؤدي إلى حالة من الغضب العام.

وأضاف أن فرض هذه الضريبة يثير تساؤلات عديدة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمصريين العاملين بالخارج، الذين يسهمون بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني من خلال العملة الصعبة، لافتًا إلى أن تحويلاتهم شهدت زيادة ملحوظة خلال العام الأخير.

وتساءل بكري: “كيف يتم فرض ضريبة 37.5% على هاتف يدخل مع مصري قادم من الخارج؟، هل من المنطقي اتخاذ قرارات قد تُكرر سيناريوهات سابقة وتُسبب خسائر كبيرة؟”.

رسالة للحكومة

ووجه بكري رسالة للحكومة، دعا فيها إلى مراعاة مصالح المواطنين، قائلًا: “خلي قلبك يا حكومة مع الناس، ونتعامل بما يحقق مصلحة بلدنا”، محذرًا من أن استمرار هذا القرار؛ قد يؤدي إلى ردود فعل قوية، خاصة في ظل تزايد دعوات المقاطعة من المصريين بالخارج، ومطالبات بإعادة النظر في القرار.