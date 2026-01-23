قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اعترافات صادمة لحارس السنغال يهفان ديوف حول واقعة المنشفة في نهائي كأس إفريقيا
كشف حساب ثقيل .. 10 ملفات تحاصر الزمالك وتبقي القيد موقوفا
أستاذ مياه: إثيوبيا تمتلك 9 أحواض أنهار .. ومصر تعتمد على واحد
دونباس تعمق الخلاف بين روسيا وأوكرانيا.. والبيت الأبيض: مفاوضات مثمرة
هو أنا كنت جايبها بكام؟ تعليق ناري من عمرو أديب على الضريبة العقارية
صلاح يقود التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي
هافانا تحت مقصلة ترامب.. واشنطن تعتزم فرض حصار على كوبا لوقف صادراتها النفطية
مفاجأة.. نجم ريال مدريد الجديد يقترب من الرحيل
خطوة بخطوة.. كيفية حجز تذكرة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026
ممكن تتبناني| عضو لجنة دولة التلاوة للمتسابق محمد القلاجي: أنت عملاق ونجمك يزداد صعودا
الزمالك يخطر اتحاد الكرة بمطالبته لـ زيزو بدفع 25 مليون جنيه بسبب الإعلانات
الضريبة العقارية| أبو هشيمة: 43 مليون شقة بمصر معفاة و2 مليون هيدفعوا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصطفى بكري ينتقد ضريبة الهواتف: قرارات تُتخذ في الخفاء وتُشعل غضب المصريين بالخارج

مصطفى بكري
مصطفى بكري
محمد البدوي

انتقد الإعلامي مصطفى بكري قرار فرض ضريبة بنسبة 37.5% على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، مؤكدًا أن هذا القرار تم اتخاذه دون إعلان واضح أو موافقة مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، معتبرًا أنه يأتي ضمن سلسلة قرارات متفرقة تزيد من الأعباء على المواطنين.

تخفيف الضغوط والأزمات

وقال بكري، خلال تقديم برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة صدى البلد، إن الدولة قدمت خلال السنوات الماضية تضحيات كبيرة، وكان من المفترض أن يلمس المواطنون ثمار هذه الجهود؛ من خلال تخفيف الضغوط والأزمات، لا بفرض أعباء جديدة تُثقل كاهلهم، وتؤدي إلى حالة من الغضب العام.

وأضاف أن فرض هذه الضريبة يثير تساؤلات عديدة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمصريين العاملين بالخارج، الذين يسهمون بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني من خلال العملة الصعبة، لافتًا إلى أن تحويلاتهم شهدت زيادة ملحوظة خلال العام الأخير.

وتساءل بكري: “كيف يتم فرض ضريبة 37.5% على هاتف يدخل مع مصري قادم من الخارج؟، هل من المنطقي اتخاذ قرارات قد تُكرر سيناريوهات سابقة وتُسبب خسائر كبيرة؟”.

رسالة للحكومة

ووجه بكري رسالة للحكومة، دعا فيها إلى مراعاة مصالح المواطنين، قائلًا: “خلي قلبك يا حكومة مع الناس، ونتعامل بما يحقق مصلحة بلدنا”، محذرًا من أن استمرار هذا القرار؛ قد يؤدي إلى ردود فعل قوية، خاصة في ظل تزايد دعوات المقاطعة من المصريين بالخارج، ومطالبات بإعادة النظر في القرار.

الهواتف مصطفى بكري السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

840 جنيها خلال 24 ساعة.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-1-2026

الذهب

جنون الذهب.. عيار 21 يقفز 600 جنيه ويسجل مستويات غير مسبوقة لأول مرة

اللواء وليد السيسي

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

صورة أرشيفية

باقة النت تنتهي في أيام| خبير سيبراني يكشف لـ صدي البلد السبب الرئيسي

بعد قرار التبكير.. هل يتم صرف مرتبات شهر فبراير قبل رمضان 2026؟

بعد قرار التبكير.. هل يتم صرف مرتبات شهر فبراير قبل رمضان 2026؟

وفاة خطيب مسجد

حسن الخاتمة.. وفاة إمام مسجد خلال إلقاء خطبة الجمعة في أبو قرقاص بالمنيا

هيئة الارصاد الجوية

هل تتعرض مصر لإعصار تونس وليبيا؟.. الأرصاد الجوية ترد

تحذير جوي.. ظاهرة تستمر 7 ساعات غدًا وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

تحذير جوي.. ظاهرة تستمر 7 ساعات غدًا وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

ترشيحاتنا

الضحية

سعاد ضحية التعدي في شبرا الخيمة:« جوزي بيضربني وبيعــ.ـــذبني بسبب المخدرات».. فيديو

المتهمتين

قرار عاجل بشأن صانعتي محتوى لقيامهما بنشر فيديوهات خادشة في أكتوبر

فتاة الهرم - ارشيفية

مريضة نفسيا.. التحقيقات تكشف المستور في التعدي على فتاة الهرم بالفيوم

بالصور

كيف تؤثر رائحة الغرفة على مزاجك وإنتاجيتك؟.. أسرار علمية لا يعرفها الكثيرون

كيف تؤثر رائحة الغرفة على مزاجك وإنتاجيتك؟ أسرار علمية لا يعرفها الكثيرون
كيف تؤثر رائحة الغرفة على مزاجك وإنتاجيتك؟ أسرار علمية لا يعرفها الكثيرون
كيف تؤثر رائحة الغرفة على مزاجك وإنتاجيتك؟ أسرار علمية لا يعرفها الكثيرون

طريقة عمل بيتزا الخضار الملونة.. وصفة مبتكرة وسريعة

طريقة عمل بيتزا الخضار الملونة
طريقة عمل بيتزا الخضار الملونة
طريقة عمل بيتزا الخضار الملونة

طريقة عمل كرات الشوكولاتة بالبسكويت بدون فرن

طريقة عمل كرات الشوكولاتة بالبسكويت بدون فرن.. حلويات سريعة ولذيذة
طريقة عمل كرات الشوكولاتة بالبسكويت بدون فرن.. حلويات سريعة ولذيذة
طريقة عمل كرات الشوكولاتة بالبسكويت بدون فرن.. حلويات سريعة ولذيذة

محافظ الشرقية يتابع أعمال صيانة وإصلاح كوبري الصاغة في الزقازيق| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

أمطار

أمطار في رمضان 2026 .. الأرصاد تعلن مفاجأة للمصريين

الحديد

3000 جنيه زيادة بسعر طن الحديد .. الشعبة تكشف السبب

الأرصاد

ذروة الشتاء .. تحذير عاجل من الأرصاد

المستشار محمد الحمصاني

متحدث الوزراء يكشف ملامح خطة تطوير قصور الثقافة .. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد