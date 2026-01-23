مصطفى بكري يحذر: العالم على أبواب مرحلة خطرة.. وترامب يخلخل النظام الدولي ويهدد أوروبا بالرسوم

حذر الإعلامي مصطفى بكري، من أن ما تشهده الساحة الدولية حاليًا من تصعيد سياسي وضغوط اقتصادية وتحركات عسكرية متزامنة، لا يمكن اعتباره مجرد أحداث عابرة، مؤكدًا أن المنطقة تقف على أعتاب مرحلة شديدة الخطورة.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حطم عمليًا النظام الدولي الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية، معلنًا بشكل غير مباشر نهاية مفهوم الشراكة التقليدية، وتعامل مع الولايات المتحدة كـ«إمبراطورية كبرى» تفرض إرادتها بالقوة.

وأشار بكري إلى تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على واردات من 8 دول أوروبية؛ إذا لم يتم التوصل لاتفاقات بشأن جرينلاند والقطب الشمالي، معتبرًا أن أوروبا فهمت الرسالة بوضوح، وأنها ابتزاز اقتصادي مباشر لتحقيق مكاسب سياسية وجغرافية.



التحركات العسكرية الأمريكية

وأكد أن التحركات العسكرية الأمريكية على حدود إيران تأتي في سياق هذا التصعيد، مشيرًا إلى وصول حاملة الطائرات "إبراهام لينكولن" إلى الشرق الأوسط، وعلى متنها ما بين 80 و90 طائرة مقاتلة إضافة إلى طائرات استطلاع.

وأضاف أن حاملة الطائرات "جورج بوش" باتت قريبة من الوصول أيضًا، مدعومة بأسراب من طائرات إف-15، وطائرات التزود بالوقود KC-135، إلى جانب جسر جوي؛ لنقل المعدات الثقيلة، في إطار ترتيبات تُعدّ لتوجيه ضربة محتملة تعتمد على ضربات جوية وبحرية دقيقة بدلاً من الاعتماد على قواعد تقليدية.