مصطفى بكري يهاجم ضريبة 37.5% على الهواتف: قرار يضرب المصريين بالخارج ويهدد السوق

كشف الإعلامي مصطفى بكري عن أحدث تطورات ملف فرض ضريبة بنسبة 37.5% على الهواتف المستوردة، مشيرا إلى أن هذا القرار تسبب في ارتفاعات ملحوظة في أسعار الهواتف في السوق المحلي.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، إن الزيادة في الأسعار وصلت في بعض الحالات إلى 10 آلاف جنيه، خاصةً وأن مصر لا تقوم بتصنيع الهواتف بالكامل، وإنما تقتصر على التجميع فقط.

الضريبة على الهواتف

وتساءل بكري، عن مدى منطقية فرض هذه الضريبة على الهواتف الواردة من الخارج؟، لافتا إلى أن المصريين بالخارج هم من يساهمون في دخول العملة الصعبة إلى البلاد، وأن التحويلات المالية منهم، زادت خلال العام الأخير.

وأضاف: “لا نريد تكرار سيناريوهات سابقة تؤدي إلى خسائر كبيرة، فاحذروا اتخاذ قرارات تضرنا”.

وأكد بكري، أن هذا القرار جاء من دون إذن واضح من الرئيس السيسي، معتبرا أن هناك قرارات تتخذ بشكل متسلسل دون إعلان رسمي؛ وهو ما يتناقض مع جهود الدولة خلال السنوات الماضية في تخفيف وطأة الأزمات والمشكلات التي مرت بها.

وختم بكري حديثه، موجها نداء للحكومة، قائلاً: “خلي قلبك يا حكومة مع الناس، ونتعامل بما يحقق مصلحة البلد”.

وحذر من أن استمرار هذا القرار؛ قد يؤدي إلى رد فعل شعبي قوي، خاصة مع انتشار دعوات المقاطعة من المصريين بالخارج ومطالبات بإلغاء الضريبة.