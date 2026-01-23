قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دوري أبطال إفريقيا| التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين الهلال وصن داونز
هل يلغي الله النار يوم القيامة؟.. علي جمعة يحسم الجدل
شهيد وبطل ومش خسارة في تراب مصر .. زوجة عامر عبد المقصود تنهار من البكاء
إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية بمعسكر جباليا شمال غزة
دوري أبطال إفريقيا| تريزيجيه: سعداء بالفوز على يانج أفريكانز.. ونشكر دعم ومساندة الجماهير
توقعات صادمة للذهب في 2026 بعد موجة الارتفاعات .. ماذا يحدث؟
نتنياهو يبحث مع ويتكوف وكوشنر تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. السبت
دوري أبطال إفريقيا| توروب: حققنا مكاسب عديدة بالفوز على يانج أفريكانز
مصطفى بكري يحذر: تسعير تقنين الأراضي في القرى يثير غضب المواطنين.. ومطالبات بتدخل عاجل من الحكومة
مصطفى بكري يحذر: العالم على أبواب مرحلة خطرة.. وترامب يخلخل النظام الدولي ويهدد أوروبا بالرسوم
بـ 100 دولار .. شعبة مواد البناء تكشف مفاجأة في أسعار الحديد
ناقد رياضي: الزمالك خسر إمام عاشور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصطفى بكري يهاجم ضريبة 37.5% على الهواتف: قرار يضرب المصريين بالخارج ويهدد السوق

مصطفى بكري
مصطفى بكري
محمد البدوي

كشف الإعلامي مصطفى بكري عن أحدث تطورات ملف فرض ضريبة بنسبة 37.5% على الهواتف المستوردة، مشيرا إلى أن هذا القرار تسبب في ارتفاعات ملحوظة في أسعار الهواتف في السوق المحلي.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، إن الزيادة في الأسعار وصلت في بعض الحالات إلى 10 آلاف جنيه، خاصةً وأن مصر لا تقوم بتصنيع الهواتف بالكامل، وإنما تقتصر على التجميع فقط.

الضريبة على الهواتف

وتساءل بكري، عن مدى منطقية فرض هذه الضريبة على الهواتف الواردة من الخارج؟، لافتا إلى أن المصريين بالخارج هم من يساهمون في دخول العملة الصعبة إلى البلاد، وأن التحويلات المالية منهم، زادت خلال العام الأخير.

وأضاف: “لا نريد تكرار سيناريوهات سابقة تؤدي إلى خسائر كبيرة، فاحذروا اتخاذ قرارات تضرنا”.

وأكد بكري، أن هذا القرار جاء من دون إذن واضح من الرئيس السيسي، معتبرا أن هناك قرارات تتخذ بشكل متسلسل دون إعلان رسمي؛ وهو ما يتناقض مع جهود الدولة خلال السنوات الماضية في تخفيف وطأة الأزمات والمشكلات التي مرت بها.

وختم بكري حديثه، موجها نداء للحكومة، قائلاً: “خلي قلبك يا حكومة مع الناس، ونتعامل بما يحقق مصلحة البلد”.

وحذر من أن استمرار هذا القرار؛ قد يؤدي إلى رد فعل شعبي قوي، خاصة مع انتشار دعوات المقاطعة من المصريين بالخارج ومطالبات بإلغاء الضريبة.

مصطفى بكري الهواتف المستوردة أسعار الهواتف الضريبة على الهواتف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

840 جنيها خلال 24 ساعة.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-1-2026

الذهب

جنون الذهب.. عيار 21 يقفز 600 جنيه ويسجل مستويات غير مسبوقة لأول مرة

اللواء وليد السيسي

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

الإيجار القديم

بدء تطبيق الزيادات المقررة على وحدات الايجار القديم في هذا الموعد

صورة أرشيفية

باقة النت تنتهي في أيام| خبير سيبراني يكشف لـ صدي البلد السبب الرئيسي

هيئة الارصاد الجوية

هل تتعرض مصر لإعصار تونس وليبيا؟.. الأرصاد الجوية ترد

شوبير

شوبير يكشف عن سبب فشل صفقة الفاخوري للأهلي

وفاة خطيب مسجد

حسن الخاتمة.. وفاة إمام مسجد خلال إلقاء خطبة الجمعة في أبو قرقاص بالمنيا

ترشيحاتنا

بنك مصر

أفضل شهادات بنك مصر 2026.. تفاصيل

عملات أجنبية

أسعار العملات الأجنبية مساء اليوم الجمعة 23-1-2026

سعر الذهب

سعر الذهب في الكويت مساء اليوم 23-1-2026

بالصور

طريقة عمل بيتزا الخضار الملونة.. وصفة مبتكرة وسريعة

طريقة عمل بيتزا الخضار الملونة
طريقة عمل بيتزا الخضار الملونة
طريقة عمل بيتزا الخضار الملونة

طريقة عمل كرات الشوكولاتة بالبسكويت بدون فرن

طريقة عمل كرات الشوكولاتة بالبسكويت بدون فرن.. حلويات سريعة ولذيذة
طريقة عمل كرات الشوكولاتة بالبسكويت بدون فرن.. حلويات سريعة ولذيذة
طريقة عمل كرات الشوكولاتة بالبسكويت بدون فرن.. حلويات سريعة ولذيذة

محافظ الشرقية يتابع أعمال صيانة وإصلاح كوبري الصاغة في الزقازيق| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية: حملة للنظافة ورفع الإشغالات والتعديات بمدينة الزقازيق| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

أمطار

أمطار في رمضان 2026 .. الأرصاد تعلن مفاجأة للمصريين

الحديد

3000 جنيه زيادة بسعر طن الحديد .. الشعبة تكشف السبب

الأرصاد

ذروة الشتاء .. تحذير عاجل من الأرصاد

المستشار محمد الحمصاني

متحدث الوزراء يكشف ملامح خطة تطوير قصور الثقافة .. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد