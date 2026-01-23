طريقة عمل بيتزا الخضار الملونة.. وصفة مبتكرة وسريعة

تعتبر البيتزا من أشهر الأطباق المحببة للجميع، ولكن ماذا لو دمجنا الطعم الرائع مع مظهر جذاب وصحي؟ هنا تأتي بيتزا الخضار الملونة لتكون خيارك الأمثل، فهي سهلة التحضير، سريعة، صحية، وتناسب الأطفال والكبار، كما أنها مثالية للرييلز والانستجرام بسبب ألوانها الزاهية وترتيب الخضار الفني.

طريقة عمل بيتزا الخضار الملونة

يقدم الشيف أحمد حاتم طريقة عمل بيتزا الخضار الملونة.

عجينة بيتزا جاهزة أو محلية الصنع

4 ملاعق كبيرة صلصة طماطم

1 كوب جبن موتزاريلا مبشور

1 فلفل أحمر مقطع شرائح

1 فلفل أصفر مقطع شرائح

1 فلفل أخضر مقطع شرائح

1/2 كوب ذرة مسلوقة

1/2 كوب زيتون أسود مقطع شرائح

رشة ملح وفلفل أسود وزعتر مجفف حسب الرغبة

هذه المكونات بسيطة ومتوفرة، وطريقة تحضيرها لا تحتاج خبرة كبيرة في المطبخ.

طريقة التحضير خطوة بخطوة

