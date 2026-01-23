قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

طريقة عمل بيتزا الخضار الملونة.. وصفة مبتكرة وسريعة

طريقة عمل بيتزا الخضار الملونة
طريقة عمل بيتزا الخضار الملونة
أسماء عبد الحفيظ

تعتبر البيتزا من أشهر الأطباق المحببة للجميع، ولكن ماذا لو دمجنا الطعم الرائع مع مظهر جذاب وصحي؟ هنا تأتي بيتزا الخضار الملونة لتكون خيارك الأمثل، فهي سهلة التحضير، سريعة، صحية، وتناسب الأطفال والكبار، كما أنها مثالية للرييلز والانستجرام بسبب ألوانها الزاهية وترتيب الخضار الفني.

طريقة عمل بيتزا الخضار الملونة 

يقدم الشيف أحمد حاتم طريقة عمل بيتزا الخضار الملونة.

طريقة عمل بيتزا الخضار الملونة 

طريقة عمل بيتزا الخضار الملونة 
  • عجينة بيتزا جاهزة أو محلية الصنع
  • 4 ملاعق كبيرة صلصة طماطم
  • 1 كوب جبن موتزاريلا مبشور
  • 1 فلفل أحمر مقطع شرائح
  • 1 فلفل أصفر مقطع شرائح
  • 1 فلفل أخضر مقطع شرائح
  • 1/2 كوب ذرة مسلوقة
  • 1/2 كوب زيتون أسود مقطع شرائح
  • رشة ملح وفلفل أسود وزعتر مجفف حسب الرغبة
  • هذه المكونات بسيطة ومتوفرة، وطريقة تحضيرها لا تحتاج خبرة كبيرة في المطبخ.

طريقة التحضير خطوة بخطوة

طريقة عمل بيتزا الخضار الملونة 
  •  افردي عجينة البيتزا على صينية خبز مدهونة بالقليل من الزيت أو مبطنة بورق الزبدة.
    ثم وزعي صلصة الطماطم على سطح العجينة بشكل متساوي، مع ترك حواف صغيرة بدون صلصة لمنع الالتصاق.
  •  ابدئي بوضع شرائح الفلفل الأحمر، الأصفر، والأخضر بطريقة متدرجة أو على شكل دائرة حول البيتزا.
    ثم أضيفي الذرة والزيتون بشكل متساوي لإضفاء لمسة ألوان إضافية.
    هذا الترتيب يعطي البيتزا مظهرًا جذابًا، يجعلها مثالية للتصوير والفيديوهات القصيرة.
  •  رشي جبن الموتزاريلا المبشور على كامل سطح البيتزا، ثم أضيفي رشة من الزعتر والملح والفلفل الأسود.
    الجبن يذوب ويغطي الخضار بشكل متناسق أثناء الخبز، مما يعطي الطبق ملمسًا كريميًا رائعًا.
  •  سخني الفرن على درجة حرارة 200° مئوية، ثم اخبزي البيتزا لمدة 12-15 دقيقة حتى يصبح لون الجبن ذهبيًا، وتصبح العجينة مقرمشة من الأسفل.
  •  بعد إخراج البيتزا من الفرن، اتركيها دقيقة أو اثنتين لتبرد قليلًا، ثم قطعيها إلى مثلثات أو مربعات حسب الرغبة، وقدميها مباشرة.
