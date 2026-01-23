قرار عاجل بشأن صانعتي محتوى لقيامهما بنشر فيديوهات خادشة في أكتوبر

قررت جهات التحقيق، سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة ضبط سيدتين لقيامهما بنشر فيديوهات خادشة.

وقررت جهات التحقيق، التحفظ على الهواتف المحمولة المضبوطة مع المتهمتين لحين فحصهما.

وأوضحت التحقيقات الأولية، قيامهما بنشر مقاطع فيديو مثيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدتين لقيامهما بنشر فيديوهات خادشة.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (سيدتين "لإحداهما معلومات جنائية")بنشر مقاطع فيديو على صفحاتهما بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامهما بالرقص بملابس خادشة للحياء بالجيزة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر ، وبحوزتهما (4 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى" ) وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتهما بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.