سعاد ضحية التعدي في شبرا الخيمة:« جوزي بيضربني وبيعــ.ـــذبني بسبب المخدرات».. فيديو

«بيتعاطى مخدرات وبيضربني»، تلك كانت بداية سعاد.ي، ربة منزل صاحبة واقعة التعدي عليها على يد زوجها وتحرير محضر بالواقعة.

في السطور التالية نرصد القصة الكاملة حيث تروي سعاد .ي. في بث مباشر على صدى البلد، مقيمة بشبرا الخيمة، تعرضها للضرب والإهانة من قبل زوجها.

قالت: "زوجي طردني من البيت الساعة 3 الفجر منذ أسبوعين، والجيران أبلغوني أنه قيد عيالي وضرب ابنها ضربًا مبرحًا أدى إلى تورم وجهه وانتفاخ عينيه وتحولهما إلى اللون الأزرق بسبب كدمات.

تابعت، مجرد رؤيتي أخذت أبني إلى مستشفى سيد جلال وحررت محضرًا بالواقعة، وبعدها زوجي وأهله طلبوا التنازل بحجة إنهم هيتركوني في حالي ويردوا لي أطفالي، وعقب التنازل ما عملوش بكلامهم واستمروا في الإهانة."

أضافت، زوجي يتعاطى مخدرات وكنت أحاول مرارًا أن أمنعه من تناول المخدرات ولكن محاولات باءت بالفشل، ودخلته مصحة بدون نتيجة.

واستطردت، انا كنت متزوجة من قبل وزوجها توفي ولديها منه 4 أبناء تتراوح اعمارهم من 16 إلى 18 سنة وشغالين وبيعتمدوا على نفسهم، أما الرابع موجود مع جوزها، بالإضافة أن لديها 3 أطفال من زوجها الحالي وحارمهم منها.

عند سؤالها عن أهلها فين،" ذكرت أن والدها وأمها متوفيان ومعندهاش إخوات، مفيش غير خالها اللي بيقف معاها، وحاليًا قاعدة معاه".

عند سؤالها عن شغلها، قالت:" أنا بشتغل باليومية وبصرف علي جوزي وفلوسي هو بيشتري بيها مخدرات، واليوم اللي مش بتنزل فيه بيعايرها بوجعها وتعبها لأنه عاوز منها فلوس".

أضافت، أحيانًا يقوم الزوج بضرب أبنائها،ولو حد فكر يتدخل من الجيران بيهدده بالأذى.

أكدت، أنها حررت محضر بالواقعة والذي حمل رقم 1389جنح، ورفعت دعوى طلاق للضرر.