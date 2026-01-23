خطوة بخطوة.. كيفية حجز تذكرة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

مع انطلاق الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في يناير 2026، يزداد اهتمام الزوار بالتعرف على طريقة حجز التذاكر إلكترونيًا لتسهيل عملية الزيارة وتقليل الزحام. يعتبر المعرض واحدًا من أكبر الفعاليات الثقافية في العالم العربي، ويستقطب سنويًا مئات الآلاف من الزوار.

خطوات حجز تذاكر معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

ـ تسجيل الدخول على موقع معرض القاهرة الدولي للكتاب من هنــــــا.

ـ سجل الدخول إذا كنت تملك حسابًا أو إنشاء حساب جديد.

ـ اختيار «حجز التذاكر».

ـ إدخال البيانات الشخصية بعد الدخول إلى خدمة "حجز التذاكر"، يجب على الزائر إدخال بيانات أساسية مثل: «الاسم، رقم الهاتف المحمول، البريد الالكتروني».

ـ حدد عدد التذاكر التي ترغب في حجزها.

ـ حدد يوم الزيارة الذي يناسبك من بين أيام المعرض التي تمتد من 22 يناير وحتى 3 فبراير 2026.

ـ اختار طريقة الدفع المناسبة، سواء كانت فيزا كارد أو بطاقة ميزة أو طرق دفع أخرى.

ـ وأخيرا، تصل لك التذكرة بعد الدفع عبر البريد الإلكتروني أو رسالة واتساب على رقم هاتفك.

ـ يمكن طباعة التذكرة أو تحميلها على هاتفك، وستحتوي على رقم بوابة الدخول.

مواعيد زيارة المعرض

يستمر معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 من الخميس 22 يناير حتى 3 فبراير 2026. تبدأ مواعيد الزيارة اليومية من الساعة 10 صباحًا حتى 8 مساءً، بينما تستمر حتى 9 مساءً في أيام الخميس والجمعة.

مزايا الحجز الإلكتروني

ـ تسهيل الإجراءات: يمكن للزوار إتمام الحجز بسهولة دون الحاجة للتوجه إلى المكان في وقت مبكر.

ـ تقليل الزحام: يساعد على تنظيم دخول الزوار وتقليل التكدس أمام بوابات المعرض.

ـ راحة أكبر: يمنح الزوار تجربة زيارة أكثر راحة وسلاسة، خاصة في أيام الذروة.

ـ من خلال الحجز الإلكتروني المسبق، يمكنك الاستمتاع بتجربة زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 بسهولة ودون عناء، مما يتيح لك الفرصة لاستكشاف الفعاليات الثقافية والفكرية المتنوعة التي يقدمها المعرض هذا العام.

خطوط أتوبيسات معرض الكتاب 2026

الخط الأول: ميدان عبد المنعم رياض

ـ خط السير: رمسيس - العباسية - جامعة الأزهر - محور المشير.

ـ عدد الحافلات: 10 سيارات.

الخط الثاني: دوران شبرا

ـ خط السير: شبرا ـ رمسيس ـ العباسية ـ نادي السكة ـ جامعة الأزهر ـ محور المشير.

ـ عدد الحافلات: 10 سيارات.

الخط الثالث: النزهة الجديدة

ـ خط السير: ميدان الحجاز - السبع عمارات - مكرم عبيد - مصطفى النحاس - المنهل - الوفاء والأمل.

ـ عدد الحافلات: 8 سيارات.

الخط الرابع: الأميرية

ـ خط السير: ميدان المطرية - الحلمية - كلية بنات عين شمس - ميدان هشام بركات - الحي السابع - حي السفارات.

ـ عدد الحافلات: 7 سيارات.

الخط الخامس: ميدان الجيزة

ـ خط السير: جامعة القاهرة - القصر العيني - السيدة عائشة - الأوتوستراد - جامعة الأزهر.

ـ عدد الحافلات: 10 سيارات.

الخط السادس: صقر قريش

ـ خط السير: كارفور المعادي ـ نادي وادي دجلة ـ الطريق الدائري ـ محور المشير.

ـ عدد الحافلات: 7 سيارات.

الخط السابع: المظلات

ـ خط السير: سراي القبة ـ روكسي ـ السبع عمارات ـ الحي الثامن ـ الوفاء والأمل ـ محور المشير.

ـ عدد الحافلات: 8 سيارات.