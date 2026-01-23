قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفاوضات ثلاثية في الإمارات تبحث إنشاء مناطق عازلة بين روسيا وأوكرانيا
الدبيكي: تعميم للصحة بأحقية خريجي العلوم الصحية في جميع مزايا قانون 14
بهدفي تريزيجيه.. الأهلي يهزم يانج أفريكانز وينفرد بصدارة مجموعته في دوري أبطال أفريقيا
أرسنال يقرر إعارة لاعبه الشاب إلى مارسيليا
حسن الخطيب : أريستون تتجه لزيادة استثماراتها في مصر
أقسى مما تتوقع .. تحذير عاجل من الأرصاد
تحذير جوي.. ظاهرة تستمر 7 ساعات غدًا وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة
اجتماع برلماني - حكومي يحسم الأمر .. مقترحات نيابية لحل أزمة جمارك المحمول
حسن عصفور: إسرائيل ألغت الاعتراف المتبادل وتنصلت من التزاماتها منذ وصول نتنياهو للسلطة
دعاء المساء الثابت عن النبي.. كلمات تفتح لك أبواب السماء
مدرب الجزائر السابق يوجه رسالة مؤثرة إلى حسن شحاتة
مشجع من تنزانيا بتيشيرت الزمالك في مباراة الأهلي ويانج أفريكانز.. صور
ديني

غدًا.. جناح الأزهر بمعرض الكتاب يناقش قضايا التاريخ واللغة والعنف المجتمعي

جناح الأزهر بمعرض الكتاب
جناح الأزهر بمعرض الكتاب
أحمد سعيد

ينظم جناح الأزهر الشريف، غدًا السبت، ثلاث ندوات فكرية وثقافية متميزة ضمن فعالياته العلمية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، وذلك في إطار حرص الأزهر الشريف على تقديم محتوى معرفي رصين يجمع بين الأصالة والمعاصرة، ويسهم في تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ الهوية العربية والإسلامية، بمشاركة نخبة من العلماء والمتخصصين.

ويعقد جناح الأزهر الندوة الأولى بعنوان «قراءة في كتاب: تاريخ العرب والإسلام (الدولتين الأموية والعباسية)»، بمشاركة الدكتور ياسر العريني الباحث بالإدارة المركزية للشؤون الفنية، والشيخ عبدالله مصباح الواعظ بالإدارة المركزية للشؤون الفنية، حيث تتناول الندوة قراءة تحليلية للتاريخ الإسلامي في مرحلتي الدولتين الأموية والعباسية، وتسليط الضوء على أثرهما الحضاري والفكري في تشكيل مسيرة الأمة.

كما يقيم جناح الأزهر ندوة بعنوان «العنف المجتمعي… قراءة في الأسباب والحلول»، بمشاركة الأستاذ الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، والدكتور محمود الهواري الأمين العام المساعد بمجمع البحوث الإسلامية، والأستاذ الدكتور أحمد الشرقاوي وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، ويدير الندوة الإعلامي محمد الديسطي عضو المركز الإعلامي بمشيخة الأزهر، حيث تناقش الندوة الظاهرة من أبعادها النفسية والاجتماعية والتربوية، وسبل مواجهتها وبناء مجتمع أكثر تماسكًا.

وتُختتم الفعاليات الثقافية بندوة «قراءة في كتاب: عوامل نمو اللغة العربية»، بمشاركة الأستاذ الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، ويدير الندوة الدكتور أحمد همام مدير عام هيئة كبار العلماء، حيث تسلط الندوة الضوء على مقومات تطور اللغة العربية، ودورها في حفظ الهوية الثقافية والفكرية، ومواجهة التحديات المعاصرة.

ويشارك الأزهر الشريف – للعام العاشر على التوالي – بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ57، انطلاقًا من مسؤوليته التعليمية والدعوية والتنويرية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه الأزهر على مدار أكثر من ألف عام. ويقع جناح الأزهر في قاعة التراث رقم (4)، ويمتد على مساحة تقارب ألف متر مربع، ويضم عددًا من الأركان المتنوعة، من بينها قاعة الندوات، وركن الفتوى، وركن الخط العربي، وركن الطفل، وركن المخطوطات.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

