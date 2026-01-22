قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أعمال أم خلافات أسرية؟ أحد جيران قتـ.ـيل زفتى: نجلا الضحية وراء الجريمة
أستون فيلا يتقدم على فنربخشة بهدف نظيف بالشوط الأول بالدوري الأوروبي
أعباء إضافية غير مبررة.. تعليق مصطفى بكري حول الضرائب على الهواتف المحمولة
لن تتوقعه .. طعام شهى جدا يحسن القلب والمناعة والأمعاء
تنظيم الاتصالات: الدولة تهدف لتوطين صناعة المحمول وتصديره للدول المجاورة
مش هشتغل تاني.. رضا البحراوي يعلن اعتزال الغناء تنفيذا لوصية والدته
سلوى عثمان تكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل شخصيتها في مسلسل «أب ولكن»
وزير الاستثمار يبحث مع «يارا» النرويجية التوسع في مشروعات الهيدروجين والأمونيا الخضراء بمصر
محاكمة 25 إسرائيليا بتهمة التجسس لصالح إيران
تجرد من الإنسانية..أب يقتل ابنائه الـ4 ويلقيهم في بحيرة مريوط بالإسكندرية
صعود جديد في الذهب مساء اليوم 22-1-2026
ترامب: سننشر القبة الذهبية في جرينلاند.. ونرغب بإبرام اتفاق بلا إطار زمني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أبو الليل: معايير دقيقة لاختيار شخصية معرض الكتاب.. ونجيب محفوظ أيقونة الهوية الثقافية المصرية

معرض الكتاب
معرض الكتاب
محمد البدوي

قال خالد أبو الليل، نائب رئيس الهيئة العامة للكتاب والقائم بأعمال رئيس الهيئة، إن اختيار شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب، إلى جانب دولة ضيف الشرف، يتم وفق معايير مدروسة بعناية، في مقدمتها حجم الإسهام الفكري والثقافي للشخصية، وتأثيرها في المشهد الثقافي على المستويات المحلي والعربي والدولي.

 الإنتاج الأدبي والفكري للشخصية 

وأوضح أبو الليل، خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الإنتاج الأدبي والفكري للشخصية المرشحة يمثل عنصرًا حاسمًا في عملية الاختيار، بما يعكس دور المعرض كمنصة لتكريم الرموز الثقافية التي تركت بصمات مؤثرة في الوعي الثقافي.

 الرموز الثقافية البارزة

وأشار إلى أن مصر تزخر بعدد كبير من الرموز الثقافية البارزة، وهو ما يجعل اختيار شخصية المعرض مهمة ثرية وصعبة في الوقت نفسه، مؤكدًا أن العديد من الأسماء المطروحة تمتلك من القيمة والإبداع ما يؤهلها لهذا التكريم.

الاهتمام بالهوية الثقافية

وأضاف أن اختيار الأديب العالمي نجيب محفوظ شخصيةً لمعرض هذا العام جاء تأكيدًا على الاهتمام بالهوية الثقافية والوطنية المصرية، لافتًا إلى أن محفوظ يُعد رمزًا للأدب المصري والعالمي، وتجسدت في أعماله ملامح الروح المصرية، من عبق التاريخ القديم إلى تفاصيل الحياة اليومية في الحارة المصرية.

كما تطرق أبو الليل إلى أهمية اختيار شخصية معرض كتاب الطفل، موضحًا أن اختيار الفنان والمبدع محيي الدين اللباد جاء تقديرًا لإسهاماته المؤثرة في مجال أدب وثقافة الطفل، ودوره في تشكيل وعي الأجيال الصغيرة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن هذه الاختيارات تسهم في تعزيز الهوية الثقافية الوطنية، وترسيخ قيم الإبداع والفكر، وتوسيع دائرة التأثير الثقافي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بين مختلف فئات المجتمع.

الهيئة العامة للكتاب معرض القاهرة الدولي معرض القاهرة الدولي للكتاب الهوية الثقافية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

سعر الذهب

نزل 600 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قفزة تاريخية

صورة ارشيفية

فتاة الهرم المعتدى عليها: سائق ضحك عليا وقالي هتنامي مع قريبتي بالفيوم

سعر الذهب الان

جرام الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن مفاجأة

سعر عيار 21 اليوم

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

رحمة أحمد

لا اتحجبت ولا تبت ..رحمة أحمد: اعتزلت التمثيل وابتعدت عن الفن حفاظا على إنسانيتي

حكم حلق اللحية

حكم حلق اللحية وأخذ الوجه بالفتلة لمن يعمل حلاقا..الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

مدينة لا سبيتسيا

حداد عام في مدينة إيطالية على اغتيال الشاب القبطي أبانوب يوسف | صور

جناح الجامعة الأمريكية بمعرض الكتاب

من 50 جنيهًا فقط وخصومات تصل إلى 75%.. إصدارات جديدة ومميزة من الجامعة الأمريكية بمعرض الكتاب

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع جوا مائلا للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع جوا مائلا للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا

بالصور

أضرار غير متوقعة.. الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء يهدد صحتك

مخاطر الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء
مخاطر الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء
مخاطر الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء

رمضان 2026.. عودة يوسف الشريف بعد غياب 4 سنوات بمسلسل «فن الحرب»

يوسف الشريف
يوسف الشريف
يوسف الشريف

إفطار الجمعة.. طريقة عمل طعمية البطاطس الشهية

طعمية البطاطس
طعمية البطاطس
طعمية البطاطس

8 نصائح ذهبية تحميك من أمراض الكلى وتحافظ على صحتها لسنوات

نصائح فعالة للوقاية من أمراض الكلى
نصائح فعالة للوقاية من أمراض الكلى
نصائح فعالة للوقاية من أمراض الكلى

فيديو

ريهام عاصم

خرجيني هموت يا ماما.. تفاصيل صادمة قبل وفاة الاستايلست ريهام عاصم

عبد الرحمن أبو زهرة

الحجز على معاشه.. أزمة جديدة تطارد عبد الرحمن أبو زهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد