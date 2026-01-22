أبو الليل: معايير دقيقة لاختيار شخصية معرض الكتاب.. ونجيب محفوظ أيقونة الهوية الثقافية المصرية

قال خالد أبو الليل، نائب رئيس الهيئة العامة للكتاب والقائم بأعمال رئيس الهيئة، إن اختيار شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب، إلى جانب دولة ضيف الشرف، يتم وفق معايير مدروسة بعناية، في مقدمتها حجم الإسهام الفكري والثقافي للشخصية، وتأثيرها في المشهد الثقافي على المستويات المحلي والعربي والدولي.

الإنتاج الأدبي والفكري للشخصية

وأوضح أبو الليل، خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الإنتاج الأدبي والفكري للشخصية المرشحة يمثل عنصرًا حاسمًا في عملية الاختيار، بما يعكس دور المعرض كمنصة لتكريم الرموز الثقافية التي تركت بصمات مؤثرة في الوعي الثقافي.

الرموز الثقافية البارزة

وأشار إلى أن مصر تزخر بعدد كبير من الرموز الثقافية البارزة، وهو ما يجعل اختيار شخصية المعرض مهمة ثرية وصعبة في الوقت نفسه، مؤكدًا أن العديد من الأسماء المطروحة تمتلك من القيمة والإبداع ما يؤهلها لهذا التكريم.

الاهتمام بالهوية الثقافية

وأضاف أن اختيار الأديب العالمي نجيب محفوظ شخصيةً لمعرض هذا العام جاء تأكيدًا على الاهتمام بالهوية الثقافية والوطنية المصرية، لافتًا إلى أن محفوظ يُعد رمزًا للأدب المصري والعالمي، وتجسدت في أعماله ملامح الروح المصرية، من عبق التاريخ القديم إلى تفاصيل الحياة اليومية في الحارة المصرية.

كما تطرق أبو الليل إلى أهمية اختيار شخصية معرض كتاب الطفل، موضحًا أن اختيار الفنان والمبدع محيي الدين اللباد جاء تقديرًا لإسهاماته المؤثرة في مجال أدب وثقافة الطفل، ودوره في تشكيل وعي الأجيال الصغيرة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن هذه الاختيارات تسهم في تعزيز الهوية الثقافية الوطنية، وترسيخ قيم الإبداع والفكر، وتوسيع دائرة التأثير الثقافي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بين مختلف فئات المجتمع.