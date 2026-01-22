بمشاركة أكثر من 6600 عارض.. فعاليات ثقافية متنوعة بمعرض الكتاب

قال عبد المنعم إبراهيم، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب، إن الساعات الأولى من اليوم الأول لانطلاق الدورة السابعة والخمسين شهدت إقبالًا كثيفًا من الجمهور المصري، إلى جانب حضور عربي وأجنبي لافت، في مشهد يعكس المكانة الثقافية التي يتمتع بها المعرض كأحد أكبر الأحداث الثقافية في المنطقة.

وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة مع الإعلامية دينا زهرة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه الدورة من معرض القاهرة الدولي للكتاب تشهد تنوعًا كبيرًا في حجم ونوعية المشاركات، حيث يشارك في المعرض نحو 83 دولة من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب ما يتراوح بين 600 و6600 عارض، وأكثر من 1457 دار نشر، ما يمنح الزائر تجربة ثقافية ثرية ومتنوعة.

وأشار إلى أن الإقبال الجماهيري لا يقتصر فقط على شراء الكتب أو زيارة أجنحة دور النشر، بل يمتد ليشمل الندوات والفعاليات والأنشطة الثقافية والفكرية المقامة على هامش المعرض، والتي شهدت هي الأخرى حضورًا ملحوظًا من الجمهور منذ الساعات الأولى للافتتاح.

وأضاف مراسل «القاهرة الإخبارية» أن الدورة الحالية تحظى بزخم ثقافي خاص، لافتًا إلى اختيار دولة رومانيا ضيف شرف هذه النسخة، في إطار العلاقات التاريخية المصرية الرومانية التي تمتد لأكثر من 120 عامًا، وهو ما أضفى بعدًا دوليًا وثقافيًا مميزًا على فعاليات المعرض.

وأكد أن هذا الإقبال الكبير يعكس استمرار معرض القاهرة الدولي للكتاب في أداء دوره كصرح ثقافي رائد، ووجهة أساسية لعشاق المعرفة والكتاب من داخل مصر وخارجها.