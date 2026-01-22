قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يطلق «مجلس السلام العالمي».. خطوة لسلام جديد أم إعادة تشكيل النظام الدولي؟
جنايات مُستأنف دمنهور تقضي بـ «الإعدام شنقاً» لـ «توربيني البحيرة» المتهم بهتك عرض صغار كفر الدوار
وزير الخارجية يشارك في ندوة تثقيفية بالقوات الجوية
وزير الصحة: مصر انتقلت من نموذج الرعاية التقليدي إلى نهج استباقي استثماري
كل سنة وانت حبي الأول.. ابنة أحمد راتب تحيي ذكرى ميلاد والدها بكلمات مؤثرة
وزير الرياضة: نشكر المغرب على حسن التنظيم وكرم الضيافة بأمم إفريقيا
حفلان لـ جوزيف عطية احتفالا بعيد الحب في الأردن وأبوظبي
عصام خليل يطالب باستثناء المغتربين من ضريبة المحمول: لا تعاقبوا من يدعمون الوطن
أبراج وأموال وقطيعة أسرية.. تفاصيل أزمة طبيب مصري مع 8 أبناء من 3 زوجات
بعد فيديو عاملة نظافة الأهرامات| أول تعليق من الشركة: تكريم مادي ومعنوي لـ منى.. وأصبحت نجمة من حيث لا تدري
طفرة غير مسبوقة في بنية مياه القاهرة.. إنجاز 1670 كيلومتر من الخطوط بتكلفة 6.2 مليار جنيه خلال 5 سنوات
حجز تذاكر معرض الكتاب 2026 أونلاين.. الرابط والخطوات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مركز أبوظبي للغة العربية يناقش الرحم الاصطناعي بمعرض الكتاب

ابو ظبى
ابو ظبى
أحمد عبد القوى

يُنظم مركز أبوظبي للغة العربية، ضمن مشاركته في الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، حفل مناقشة وتوقيع الكتاب الأحدث للمفكر والخبير الاستراتيجي الدكتور جمال سند السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، بعنوان «الرحم الاصطناعي.. عالم ما بعد التكاثر البشري»، وذلك غدًا الجمعة 23 يناير 2026، من الساعة الرابعة عصرًا وحتى الخامسة مساءً، بجناح المركز في المعرض.

ويشارك في مناقشة الكتاب كل من سعيد الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية، والدكتور أسامة عبد الرؤوف، عميد كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة المنوفية، بحضور مؤلف الكتاب الدكتور جمال سند السويدي.

ويُعد الكتاب إضافة نوعية للمكتبتين العربية والعالمية، إذ يقدم دراسة استشرافية جريئة تتناول واحدة من أكثر التقنيات الطبية إثارة للجدل في العصر الحديث، مستعرضًا التحولات العميقة والمستقبلية التي قد تواجه الجنس البشري في ظل الطفرات العلمية والتقنية المتسارعة. وينقسم الكتاب إلى خمسة فصول، يتناول فيها المؤلف مفهوم الرحم الاصطناعي ومكوناته وتطوره التاريخي، إلى جانب مناقشة إيجابياته وسلبياته، وانعكاساته المحتملة على المجتمعات، وصولًا إلى تصور شامل لعالم ما بعد التكاثر البشري.

ويركّز الكتاب على الرحم الاصطناعي بوصفه تقنية ثورية تحمل آفاقًا طبية واعدة، من بينها علاج العقم، وتقليل وفيات الأمهات، والحد من الولادات المبكرة، مع التحذير في الوقت ذاته من التحديات الأخلاقية والاجتماعية والدينية المرتبطة به، مثل إشكاليات اختلاط الأنساب، واختلال التوازن الجندري، ومخاطر الاتجار بالبشر.

وتتضمن الفعالية قراءة معمقة في مختارات من الكتاب، تعقبها مراسم توقيع، بما يتيح للمثقفين والباحثين فرصة التفاعل المباشر مع الطروحات الفكرية والعلمية التي يقدّمها المؤلف.

ويقدّم مركز أبوظبي للغة العربية خلال مشاركته في معرض القاهرة الدولي للكتاب مجموعة متميزة من إصدارات مشروع «كلمة» للترجمة، وسلسلة «البصائر» للبحوث والدراسات، و«إصدارات»، إلى جانب تنظيم جلسات نقاشية وورش عمل ولقاءات ثقافية، تعكس أهداف المركز واستراتيجيته، وتعرّف الجمهور بأبرز الفعاليات والجوائز والمبادرات التي يشرف عليها، فضلًا عن جناح آخر يتيح للزوّار اقتناء أحدث إصداراته.

ويأتي حضور المركز في المعرض في إطار سعيه المستمر إلى إثراء المشهد الثقافي العربي، وتعزيز حراك النشر، وترسيخ ثقافة القراءة باللغة العربية، إلى جانب توطيد علاقاته مع المؤسسات والهيئات الثقافية المصرية والعربية، من خلال استضافة نخبة من الكتّاب والمثقفين للمشاركة في سلسلة حوارات ثقافية تُعقد على هامش المعرض.

ثقاقة فن مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

سعر عيار 21 اليوم

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

سعر الذهب- صورة أرشيفية

بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس

أرشيفية...

تحذير من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء

رحمة أحمد

لا اتحجبت ولا تبت ..رحمة أحمد: اعتزلت التمثيل وابتعدت عن الفن حفاظا على إنسانيتي

حكم حلق اللحية

حكم حلق اللحية وأخذ الوجه بالفتلة لمن يعمل حلاقا..الإفتاء تجيب

سعر الذهب الان

جرام الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن مفاجأة

ترشيحاتنا

ترامب وزيلنسكي

ترامب: لقائي مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي جيدا جدا ولم أناقش إنضمامه لمجلس السلام

أكبر محطة نووية في العالم باليابان توقف عملياتها بعد ساعات من استئناف التشغيل

أكبر محطة نووية في العالم باليابان توقف عملياتها بعد ساعات من استئناف التشغيل

الصين تؤكد التزامها بتعزيز الانتقال العالمي إلى الطاقة منخفضة الكربون

الصين تؤكد التزامها بتعزيز الانتقال العالمي إلى الطاقة منخفضة الكربون

بالصور

من مصر إلى العالمية.. نجوم المصارعة الحرة يحتفلون بـ«مكسرات» أحمد سعد

أحمد سعد
أحمد سعد
أحمد سعد

10 آلاف متر و تنفيذ 80%.. تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ديرب نجم

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي

طريقة عمل بسكوت القهوة

طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة

فيديو

ريهام عاصم

خرجيني هموت يا ماما.. تفاصيل صادمة قبل وفاة الاستايلست ريهام عاصم

عبد الرحمن أبو زهرة

الحجز على معاشه.. أزمة جديدة تطارد عبد الرحمن أبو زهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد