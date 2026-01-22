حجز تذاكر معرض الكتاب 2026 أونلاين.. الرابط والخطوات

مع افتتاح معرض الكتاب 2026 ، ارتفعت عمليات البحث عن طريقة حجز تذاكر معرض الكتاب اونلاين دون الحاجة للوقوف طوابير لقطع التذاكر في أرض المعارض مكان معرض الكتاب، حيث أصبح بإمكانك حجز تذكرتك في دقائق عبر الهاتف بخطوات سه سريعة و الدخول بها للمعرض.



رابط حجز تذاكر معرض الكتاب 2026 إلكترونيا

وفرت إدارة معرض الكتاب خدمة الحجز الإلكتروني لتسهيل عملية الدخول وتقليل التكدس أمام البوابات، ويمكن حجز التذاكر عبر الرابط الرسمي: https://cairobkf.com/tickets

وبعد إتمام الحجز، يحصل الزائر على تذكرة إلكترونية يمكن استخدامها مباشرة عند الدخول سواء مطبوعة أو محفوظة على الهاتف.

خطوات حجز تذاكر معرض الكتاب 2026 خطوة بخطوة

يمكن إتمام حجز تذاكر معرض الكتاب بسهولة من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لمعرض الكتاب

اختيار خدمة احجز تذكرتك

إدخال البيانات الأساسية (الاسم – رقم الهاتف – البريد الإلكتروني)

تحديد يوم الزيارة المناسب

تأكيد الحجز واستلام التذكرة إلكترونيًا

مواعيد معرض الكتاب

وتشمل مواعيد الزيارة الرسمية لـ معرض الكتاب:«يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى 8 مساءً، يومي الخميس والجمعة حتى الساعة 9 مساءً».

أسعار تذاكر معرض الكتاب 2026



- سعر تذكرة دخول المعرض: 5 جنيهات

- سعر تذكرة أتوبيسات النقل: 10 جنيهات



ويقام معرض الكتاب 2026 في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجدية بالتجمع الخامس .

مواصلات معرض الكتاب 2026 وخطوط الأتوبيسات

لتسهيل الوصول إلى معرض الكتاب تم تخصيص عدد من خطوط النقل الجماعي بأسعار رمزية، حيث يبلغ سعر التذكرة 10 جنيهات، وتشمل أبرز الخطوط:

عبد المنعم رياض – العباسية – محور المشير – معرض الكتاب

دوران شبرا – رمسيس – عباسية – معرض الكتاب

النزهة الجديدة – مكرم عبيد – معرض الكتاب

الأميرية – المطرية – الحي السابع – معرض الكتاب

ميدان الجيزة – جامعة القاهرة – الأوتوستراد – معرض الكتاب

صقر قريش – المعادي – الطريق الدائري – معرض الكتاب

سعر أتوبيسات معرض الكتاب 2026

قرر الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، تخفيض سعر تذكرة الباصات المخصصة للمعرض لتصبح 10 جنيهات فقط للرحلة الواحدة، وذلك تيسيراً على الجمهور الراغب في زيارة المعرض بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير 2026.