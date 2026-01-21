التذكرة بـ 5 جنيهات.. كل ما تريد معرفته عن معرض الكتاب 2026

أكد هاني النحاس مراسل صدى البلد، من معرض الكتاب، أن اليوم انطلاق الدورة الـ57 لمعرض القاهرة للكتاب، وأن الأبواب تفتح أمام الجمهور بداية من الغد.

وأضاف المراسل، خلال برنامج « صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عبيدة أمير ونهاد سمير، وأحمد دياب،أن شخصية المعرض هو الكاتب الكبير الراحل نجيب محفوظ، وأن هناك 83 دولة مشاركة في المعرض، وهناك 1500 دار نشر مشاركة.

ولفت إلى أن المعرض بها جناح خاص لوزارة الدفاع يتم عرض فيه عدد كبير من الأصدارات العسكرية،وهناك جناح لـ وزارة الداخلية، ووزارة الثقافة، وأن هناك مبادرات لدعم الثقافة.

وأشار إلى أن هناك كتب كثيرة تعرض بأسعار مخفضة، وأن المعرض به عدد كبير من الكتب التي تخدم جميع الأسر بجميع المجالات.

وأوضح أن هذا المعرض يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن هناك مشاركات كبير من العارضين، وأن المعرض يكون به أوسع مشاركة دولية في معارض الكتاب.

تذكرة الدخول بـ 5 جنيهات

وتابع أن هناك الكثير من الهدايا ستقدم لـ المواطنين في المعرض، وأن تذكرة الدخول بـ 5 جنيهات، وأن محافظة القاهرة قامت بتوفير أتوبيسات لنقل المواطنين من وإلى المعرض، وأن سعر التذكرة هذا العام منخفضة عن العام الماضي بنسبة 50 %، موضحًا أن التذكرة في العام الماضي كانت بـ 20 جنيه وفي هذا العام ستكون بـ 10 جنيهات.