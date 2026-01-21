قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد حسن: الزمالك يتلقى عروضا شفهية لضم حسام عبد المجيد
سوريا.. عدوان إسرائيلي جديد في بلدة الرفيد
وزير قطاع الأعمال: 737 مشروعا للشركات التابعة في 13 محافظة تم تنفيذ معظمها ضمن حياة كريمة
الدستورية العليا ترفض دعوى الأهلي ضد وزير الرياضة بشأن قرارات تنظيم شئون الأندية
الداخلية تكرم المتعافين بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان
أسعار جرامات الذهب اليوم الأربعاء 21-1-2026
في ذكراه.. قصة نهاية فاروق نجيب المأساوية وحفظه للقرآن الكريم
مدبولي يتفقد جناح الأزهر في معرض الكتاب ويشيد بمحتوياته.. صور
الرئيس السيسي: الحكومة سعيدة بمعدل النمو بس عاوز الأحسن
المغرب أعلى تصنيف عالمي للمنتخبات الأفريقية في الفيفا
الرئيس السيسي يضع 4 متطلبات لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط
محمد صلاح ضمن تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة مارسيليا في دوري أبطال أوروبا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

مدبولي يتفقد جناح الأزهر في معرض الكتاب ويشيد بمحتوياته.. صور

تفقد رئيس الوزراء لجناح الأزهر
تفقد رئيس الوزراء لجناح الأزهر
محمود مطاوع

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي جناح مشيخة الأزهر  الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 57 ، حيث استمع لشرح حول الجناح وما يحتويه من كتب نادرة ومتحف للمخططات النادرة . 

كما تفقد رئيس الوزراء معرض ديارنا لشرح حول ما يعرض من منتجات.

وكان رئيس الوزراء قد افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 57 والمقامة بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وتفقد مدبولي أجنحة وزارة الثقافة والدفاع والداخلية وعدد من الأجنحة الأخرى.

ويقام المعرض معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 57 والمقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير.

من جهته، أوضح وزير الثقافة أن هذه الدورة من معرض القاهرة الدولي للكتاب تُعد الأكبر في تاريخ المعرض من حيث حجم المشاركة، وتنوع الفعاليات، وثراء المحتوى الثقافي والفكري، مشيرًا إلى أن هذه الدورة تشهد مشاركة غير مسبوقة، حيث يشارك بها 1457 دار نشر من 83 دولة، بإجمالي 6637 عارضًا، وهي أوسع مشاركة دولية.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو أنه في ضوء المكانة الدولية الراسخة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تَعِد الوزارة جمهور المعرض هذا العام بنسخة استثنائية ذات هوية متفردة، تستلهم روح الإبداع المصري، وتفتح آفاقًا أوسع للحوار والمعرفة، لافتًا إلى أنه تم اختيار الكاتب الكبير نجيب محفوظ شخصيةً للمعرض، فيما تم اختيار الفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصيةً لمعرض كتاب الطفل.

وأضاف هنوأن دولة رومانيا تحل ضيف شرف الدورة السابعة والخمسين، منوهًا إلى البرنامج الثقافي الثري لدولة رومانيا الذي سيضم موائد مستديرة وندوات متنوعة تناقش العلاقات الثقافية.

شارك في افتتاح المعرض وزارء الثقافة والشباب والرياضة والتضامن والأوقاف والصناعة والنقل ومحافظ القاهرة.


 

الشناوي

إبراهيم حسن يكشف حقيقة استبعاد «الشناوي» من قائمة المنتخب في كأس العالم

كلود لوروا

كلود لوروا يُثير الجدل ويدعو لمقاطعة كأس العالم 2026 بسبب «إنفانتينو»

الزمالك

إعلامي: الزمالك يُنهي أزمة الـ800 مليون جنيه الخاصة بمُستثمري أرض أكتوبر .. فيديو

بابلو الصباغ

تطوّر جديد في الأهلي .. بابلو الصباغ على أعتاب الانضمام رسميًا

فيضانات في تونس

ظاهرة لم تحدث منذ 75 عامًا.. تونس تغرق في الفيضانات والجيش يتدخل

موظفون

نقل الموظف إلى وظيفة أخرى في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية

الطقس

الصغرى 12 .. حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة

ريال مدريد

نتيجة وأهداف ريال مدريد وموناكو بدوري أبطال أوروبا .. فيديو

كيف استعد النبي في شعبان لشهر رمضان ؟

كيف استعد النبي في شعبان لشهر رمضان ؟

دعاء ثاني يوم من شعبان

دعاء ثاني يوم من شعبان .. ردده يوفقك ويقضي حاجتك

مفتي الجمهورية يستقبل سفيرة مصر لدى مملكة تايلاند بدار الإفتاء المصرية

مفتي الجمهورية يستقبل سفيرة مصر لدى مملكة تايلاند

الشرقية.. إقامة معرض أثاث منزلي بالمجان بقرى صان الحجر

ماذا أطبخ بالبيض؟ .. 7 أفكار غير متوقعة

أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة

بخط اليد.. مدبولي يكتب كلمة تذكارية لجناح وزارة الداخلية بمعرض الكتاب

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

صورة من الفيديو

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

