بخط اليد.. مدبولي يكتب كلمة تذكارية لجناح وزارة الداخلية بمعرض الكتاب

كتب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كلمة تذكارية على هامش تفقده جناح وزارة الداخلية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 57 والمقامة بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وكتب مدبولي في كلمته: “بسم الله الرحمن الرحيم شرفت بزيارة جناح وزارة الداخلية بمعرض القاهرة للكتاب وأود أن أعبر عن خالص إعجابي وتقديري للمحتوي المميز مع تمنياتي لجميع العاملين بالوزارة بدوام التوفيق والنجاح .د. مصطفى مدبولي”.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي قد تفقد عدد من أجنحة معرض الكتاب مثل جناح الهيئة العامة لرقابة المالية وجناح الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد مستمعا لشرح حول إصدارتها وفاعلياتها.

كما تفقد مدبولي جناح وزارة الثقافة ووزارة الدفاع بمعرض الكتاب، كما شهد رئيس الوزراء فيلم تسجيلي عن بطولات عدد من قيادات الجيش، كما تفقد مدبولي جناح وزارة الداخلية واستمع لشرح حول أحدث أساليب الوزارة و الكتب التابعة للوزارة بالمعرض.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 57 والمقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير.

من جهته، أوضح وزير الثقافة أن هذه الدورة من معرض القاهرة الدولي للكتاب تُعد الأكبر في تاريخ المعرض من حيث حجم المشاركة، وتنوع الفعاليات، وثراء المحتوى الثقافي والفكري، مشيرًا إلى أن هذه الدورة تشهد مشاركة غير مسبوقة، حيث يشارك بها 1457 دار نشر من 83 دولة، بإجمالي 6637 عارضًا، وهي أوسع مشاركة دولية.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو أنه في ضوء المكانة الدولية الراسخة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تَعِد الوزارة جمهور المعرض هذا العام بنسخة استثنائية ذات هوية متفردة، تستلهم روح الإبداع المصري، وتفتح آفاقًا أوسع للحوار والمعرفة، لافتًا إلى أنه تم اختيار الكاتب الكبير نجيب محفوظ شخصيةً للمعرض، فيما تم اختيار الفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصيةً لمعرض كتاب الطفل.

وأضاف هنوأن دولة رومانيا تحل ضيف شرف الدورة السابعة والخمسين، منوهًا إلى البرنامج الثقافي الثري لدولة رومانيا الذي سيضم موائد مستديرة وندوات متنوعة تناقش العلاقات الثقافية.

شارك في افتتاح المعرض وزارء الثقافة والشباب والرياضة والتضامن والأوقاف والصناعة والنقل ومحافظ القاهرة.