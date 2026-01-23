مفاجأة.. نجم ريال مدريد الجديد يقترب من الرحيل

كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب الإنجليزي ترنت ألكسندر أرنولد، لاعب ريال مدريد، من مغادرة النادي الملكي الفترة المقبلة.

ووفقًا لشبكة "elnacional" الإسبانية أن ترينت ألكسندر أرنولد أصبح أقرب لاعب للمغادرة في الصيف المقبل؛ بسبب كثرة غيابه عن الفريق منذ بداية الموسم.

نجم ريال مدريد الجديد يقترب من الرحيل

ووصفت الشبكة في تقريرها، مقامرة ريال مدريد لضم أرنولد ودفع 10 ملايين يورو لحسم صفقته من ليفربول، بأنه “كانت خاسرة”، حيث قدم أداءً متواضعًا للغاية، وتعرض لإصابة في وقت غير مناسب، ولا تزال المشاكل البدنية تلاحقه، وأجبرته على الغياب عن أكثر من نصف مباريات هذا الموسم.

أرنولد عندما كان جاهزا للمشاركة لم ينسجم مع مدريد

وأوضحت أن أرنولد عندما كان جاهزا للمشاركة في المباريات، لم يظهر المستوى الذي قدمه مع ليفربول ولم ينسجم تمامًا مع أجواء العاصمة الإسبانية، وتعرض لانتقادات لاذعة.

وأكد التقرير أنه لا يبدو أن ريال مدريد راض عن أرنولد، ويُقال إن اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا يفكر بجدية في مستقبله، فهو غير سعيد، والمشروع الحالي لا يقنعه.

واختتمت أن أرنولد وُعد بالمنافسة على جميع الألقاب، وهو وعد لم يتحقق، كما أن النادي يفتقر للاستقرار المؤسسي، حيث تجلى ذلك في إقالة تشابي ألونسو، كما أن هناك اتفاقًا على مستوى إدارة ريال مدريد، فيما يخص التخلي عن أرنولد الصيف المقبل عن طريق طرحه للبيع.