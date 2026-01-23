هو أنا كنت جايبها بكام؟ تعليق ناري من عمرو أديب على الضريبة العقارية

علق الإعلامي عمرو أديب، على موافقة مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

وقال الإعلامي عمرو أديب، عبر برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، إن :"الضريبة العقارية موضوع شاغل ناس كتيرة، وفي ناس عايشة في شقة سعرها 8 مليون جنيه، وعايز اعرف كام واحد من الناس إللي بتسمعني دلوقتي عايش في شقة بـ 8 مليون".

واكمل الإعلامي عمرو أديب، أن :"النهارده عاوز تحاسبني ان شقتي ايجارها 8 الاف جنيه او بقت بــ 8 مليون.. هو انا كنت جايبها بكم؟ انت عاوز مني إيه؟ ولا دورك تغلي عالشعب".