بيد نيافة الأنبا بيمن.. سيامة شمامسة جدد بإيبارشية نقادة وقوص

صلى نيافة الحبر الجليل الأنبا بيمن، مطران إيبارشية نقادة وقوص، ورئيس دير رئيس الملائكة الجليل ميخائيل العامر ببرية الأساس بنقادة، صلاة القداس الإلهي، وذلك بمشاركة عدد من كهنة الإيبارشية.

وعقب صلاة الصلح، قام نيافته بسيامة عدد من الشمامسة الجدد برتبة «أبصالتس»، وسط أجواء روحية مفعمة بالفرح، وبحضور ومشاركة شعبية من أبناء الإيبارشية.

وأكد نيافة الأنبا بيمن خلال المناسبة على أهمية الخدمة الكنسية، والدور الحيوي الذي يقوم به الشمامسة في مساندة الآباء الكهنة داخل الكنيسة، مشددًا على ضرورة الالتزام بروح الطاعة والتواضع، والحرص على تنمية الحياة الروحية، لتكون الخدمة شهادة حية للمسيح داخل الكنيسة والمجتمع.